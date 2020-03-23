【政壇諸事丁】網傳「陳恆鑌」亂爆料　陳恒鑌：個恒字都寫錯囉！

政府今日（23日）下午召開記者會，宣布禁止旅客來港、「禁賣酒令」等新一輪防疫措施。不過在記者會召開前，坊間已傳出不同版本的措施內容，其中更有內容相當詳盡、誇張的假消息，提到政府將要求食肆、商場、超市等只可營業至晚上8時、通宵交通服務將停止等，而消息的來源，是民建聯立法會議員「陳恆鑌」。 陳恒鑌今日立即拍片澄清，強調該訊息除了政府於下午3時半召開記者會外，其他內容都並不真確，強調自己絕無發放此訊息，調侃該訊息聲稱來自「民建聯立法會議員陳恆鑌，但係好可惜佢個『恒』字都寫錯囉！」

陳恒鑌今日指片澄清，有關政府防疫措施的假訊息並非由他發布。（陳恒鑌影片截圖）

該假消息抬頭刻意標明為「轉載重要消息」，又要求收訊息者盡快通知家人「買嘢食同日用品」。內文堆砌的防疫措施，包括：午夜起全面封關，所有人不得進出香港；所有餐廳、酒吧只可以外賣，不能堂食；所有食肆/商場/超級市場/ 街市/商舖等只可營業至晚上八點；公共交通只能服務至晚上九時等，內容相當「震撼」。

此訊息還有更匪夷所思的內容，指特首授權全數紀律部隊、民安隊，甚至小販管理隊，都可立即拘捕及檢控違反防疫措施的人士。訊息又指，政府要求全港所有僱主，減少員工上班人數及時間，最少安排一半員工在家工作。

文末，該訊息表示，上述資訊，由民建聯「陳恆鑌」立法會議員發至轉載者的媽媽，叫大家準備公佈之前，「好快啲買定嘢食同埋日用品」。

陳恒鑌在拍攝的澄清短片指，他相信發布此假消息的人，是希望令市民信以為真，繼而上街搶購日用品及食物。

其實，政府在下午2時35分才公布會召開3時半的記者會，當記者會開始不久後，此假消息的內容將很快被新聞資訊不攻自破，難以製造混亂。