林鄭探訪社會保障辦事處　有社署人員帶林鄭著作索親筆簽名

特首林鄭月娥今日（17日）下午探訪社會福利署位於將軍澳的社會保障辦事處，稱為近月在疫情下處理大量社會保障計劃申請和查詢的社署人員打氣。期間，林鄭月娥應一名同事的要求，在她早年的著作《署長隨筆》上簽名。

林鄭月娥（右）今日（四月十七日）下午探訪社會福利署（社署）位於將軍澳的社會保障辦事處，為近月在疫情下處理大量社會保障計劃申請和查詢的社署人員打氣。圖示林鄭月娥應一名同事的要求，在她早年的著作《署長隨筆》上簽名。（政府新聞處）

在探訪期間，林鄭聽取辦事處人員匯報近月的工作情況，特別是自3月初申請個案上升的趨勢，她亦與同事交談，聆聽他們的意見。林鄭指過去數月嚴峻的疫情嚴重影響香港各行各業，很多家庭和個人的經濟陷入困境，各項社會保障計劃，包括綜援和長者生活津貼正好發揮「社會安全網」的功能。林鄭又提到，政府上星期已公布『防疫抗疫基金』第二輪及其他相關措施，涉及1,375億元，為市民紓困，其中一項是暫時放寬健全人士申請綜援的資產限額1倍，為期6個月，以支援失業人士。



林鄭月娥感謝社署人員努力不懈、同心合力應對沉重的工作，務求盡快為經濟上出現問題的人提供現金援助，以應付生活基本需要。她相信署方會採取相應措施支援同事，包括調配人手和增加額外員工，以及整合工作流程和簡化工序等，以應付可能進一步增加的工作量，亦讓部門能加快處理申請，使有需要幫助的市民盡快得到所需援助。



林鄭月娥表示，她在沙士期間擔任社會福利署署長，對社署同事在艱難時刻發揮為民解困的精神引以為傲，她鼓勵同事繼續以同理心協助有需要的市民申請社會保障，渡過難關。

《署長隨筆》是林鄭由2000年8月至2003年8月擔任社署署長時的專欄，當時她幾乎每個星期都會寫一篇文章，內容提及社會情況及福利政策，其後《署長隨筆》結集成書。

林鄭曾在2017年書展時，推介這本著作，當時表示每隔一段時間就會重讀自己的文章。