潘樂陶指機電工程界受影響　盼疫情後發展基建助經濟復甦

肺炎疫情持續，香港工程師學會前會長潘樂陶接受電台訪問時表示，建築和機電工程界的業務，自去年下半年起持續不樂觀。他認為待疫情過後，發展基建帶動經濟復甦的效果會較快。

去年工作量問題不大 今年很多工作遇阻

潘樂陶表示，去年上半年工程界市場旺盛，建築和機電工程界出現缺人，但去年下半年起隨着社運開始而下滑，不過縱觀來說去年工作量基本上問題不大。但到今年疫情爆發後，很多工作都被滯後，例如很多本身是內地人的建築工人，回家過年後無法回港，影響地盤工人數目，而建築材料，水泥等方面的供應都出現阻滯。

潘樂陶指去年工作量基本上問題不大，但今年疫情爆發後，很多工作都被滯後。（資料圖片）

遙距工作增添效率 節省交通成本

他指機電工程界沒有直接受影響，但因建築工程停擺，間接令他們也沒辦法開展工作。而安樂工程約2,000名員工目前已經全面復工。他強調無一員工感染新冠肺炎，而公司亦有派發維他命丸給同事增加免疫力。

被問及出入境限制，有否對業務部署構成影響，他就表示，疫情後他們改用遙距電腦軟件開會，甚至處理國外收購業務，工作效率不減反增，節省了過去交通成本。

大學生停課 今年求職申請減少

被問到疫情會否增加大學畢業生求職難度，他指出近日大學生被逼停課，長期於家居學習，對畢業生質素有保留。他又指今年公司收到的求職者數目較去年同期減少，往年有約400名大學生申請，如今收到不到300份申請。他估計是由於過往會在2、3月份到大學宣傳，今年卻只能在網上宣傳。

對於未來經濟展望，他指中國工廠仍然有很多訂單在手，疫情一過後便要趕工。他又認為，基建是推動經濟復甦的有效方法，相對於推動市民整體消費，此舉效果會更快更明顯。