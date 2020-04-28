【來稿】重新討論消失的啟德環保運輸系統

啟德發展計劃討論多年，市民為東九龍地區的鐵路運輸系統已經等待了近二十年，然而令公眾驚訝的是，4月22日政府在向立法會回應書面質詢時表示：「土拓署遇到較預期多和複雜的挑戰，因而需用較長時間審視有關情況和尋求可行的處理方法，包括研究高架模式以外的選項...」，政府不可思議地用了11年的時間，經過幾次的顧問研究後，正式宣佈最初倡議的高架單軌列車計劃壽終正寢！也令當區居民的期望在最後一刻落空！ 撰文：香港鐵路運輸業人員會名譽主席張少華

單軌列車途經啟德都會公園的電腦模擬圖（九龍東環保連接系統網頁）

新加坡433億美元更新和擴建鐵路網

眾所周知，早在2014年政府就公佈了「鐵路發展策略2014」，計劃到2031年鐵路網從270公里增加到300公里，鐵路將服務於75%的人口。然而六年之後政府才推出規劃中的第一個建設項目：東涌延伸線，預期2029年完成。雖然太遲但也希望這是一個新開始，其他待建的鐵路延伸計劃也可以早日動工。

長遠來看，香港在改善公共交通系統發展方面恐將落後於人。就在3月中，新加坡政府公佈了一項433億美元的計劃，將鐵路網更新和擴建，從目前的230公里增加到360公里。在 10年後，大約80%的新加坡市民將住在步行可達的鐵路站範圍，生活更加便利。香港又如何呢？

張少華（資料圖片）

香港九龍東環保鐵路發展一再拖延

回過頭看啟德環保運輸系統，最後一個政府諮詢於2017年進行。諮詢報告中評估了架空輕軌系統，文中並無提及不可逾越的技術挑戰。然而直至2020年4月22日，政府卻說：「在研究過程中，土拓署發現在九龍東建造高架或地下模式的連接系統，尤其是在部分已發展地區的範圍內，涉及多項複雜的技術挑戰。因此，該研究需時較長，並要參考和探討海內外不同環保運輸技術的最新發展及適用性，以尋求合適可行和具有效益的環保連接系統選項方案....」。這意味著政府用了超過十年的時間才揭示相關技術問題，而事實上九龍東内已發展地區的建設, 例如公路和橋樑，一直都存在，為什麼十年後才發現？而且在模稜兩可的答案後面又將進入新一輪的研究，這會否意味著九龍東環保鐵路發展將又再拖延十年？

倡建立智慧型軌道交通網絡

香港鐵路運輸專業人員協會研究了關於東九龍環保鐵路的諮詢文件，認為首要任務盡快完成研究，為環保鐵路系統提出解決方案，而不是無限期的研究下去，任由歲月蹉跎。協會認為：

1. 政府應該向公眾公開更多細節，邀請專業團體參與啟德環保運輸系統技術解決方案的討論與研究，凝聚民間專業智慧。

2.探討路面鐵路運輸系統可能性，考慮重新設定線路走向，以避開客觀技術難題。可參考臨近地區的先進經驗, 引入新型環保的軌道系統與現有鐵路接駁。香港需要繼續優先發展環保鐵路運輸系統，引入多元化鐵路運輸模式，逐步建立智慧型軌道交通網絡，減少對傳統公路運輸的依賴；

3.在項目實施方面提高靈活性，採用不同的模式，例如PPP(public private partnership公私合作模式)或EPC(engineering+ procurement +construction 設計+採購+施工)，加速工程推進。

時代不等人 冀港府擔起鐵路發展責任

時代發展不等人，香港鐵路有世界一流的營運管理經驗，在粵港澳大灣區高速發展的前提下，香港鐵路發展應該放下過去的光環，找準定位，重新出發。我們希望政府能擔當起香港鐵路發展的責任，以開放務實的態度儘快推進鐵路發展項目，給市民一個更完善的鐵路運輸系統。