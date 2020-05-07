CU Mask｜政府被質疑收集市民資料　私隱署一日收逾30查詢及投訴

政府免費派發的可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），有民主派立法會議員楊岳橋等質疑涉收集市民個人資料。個人資料私隱專員公署（私隱公署）表示，共接獲三十多宗來自市民、網民、專業人士和傳媒對是次網上登記系統的查詢和投訴。

創新及科技局向全民派發「銅芯抗疫口罩」，被質疑乘機收集市民資料。政府發聲明反駁。（資料圖片／高仲明攝）

創新及科技局6日下午透過政府新聞處發表聲明，反駁及回應質疑指市民登記時需要輸入身份證號碼及出生日期，以供登記系統與入境事務處的電腦系統核實登記人是否香港居民，以及有否重複登記等。

私隱署的新聞稿表示，注意到包括立法會議員等人士，在社交平台表達的意見；亦注意到創新及科技局今日發出新聞稿作出解釋。私隱署方的新聞稿就《個人資料（私隱）條例》相關內容作出一般性回應，指資料的收集和使用的目的必需是合理的，《私隱條例》規定，收集的資料須足夠但不超乎適度；而凡涉及資料核對程序（即以電子方法比較不同目的而收集的個人資料），收集和使用資料當事人的電話號碼以發放核對結果通知短訊，是慣常做法，亦符合相關法例的要求。

私隱署又指，根據《私隱條例》，收集了的個人資料，只限使用於收集時訂明或表明同意的其他目的，保存期限也不應過長。如有需要轉移個人資料，也只限於訂明或表明同意的人士或機構類別。

登記分發口罩涉提交個人資料，私隱署提醒，市民在提供個人資料前要提高警覺，留意政府官方公布有關登記程序的消息，以清楚了解正確的登記網址，慎防偽冒網頁，如市民欲委託他人代為登記，亦要額外謹慎，以免其個人資料被盜用。