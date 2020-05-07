葉劉稱香港從來不存在「三權分立」　是泛民製造出來欺騙市民

立法會今日（7日）繼續辯論民主派提出的52項《財政預算案》修正案，包括削減官員薪酬及警隊開支等。新民黨葉劉淑儀發言反對有關修正案，並指出香港從來都不存在「三權分立」，是泛民製造出來欺騙市民的謊話。她解釋，立法會的前身立法局於回歸以前，由港督兼任主席，行政機構「牢牢控制」立法機關，督促泛民不要再向市民散播錯誤的訊息。

葉劉表示，香港從來都不存在「三權分立」。(資料圖片)

立法會內會自去年10月至今，共召開16次會議，尚未選出正副主席。日前港澳辦及中聯辦連番炮轟民主派議員「政治攬炒」，被不點名批評、負責主持內會的公民黨郭榮鏗，回應指在「三權分立」的憲制原則下，兩辦無任何權力或資格評論立法會如何運作。

葉劉今日在會上發言，指出香港從來沒有「三權分立」，只是泛民製造出來欺騙市民的謊話。葉劉指，回歸前的立法局主席由港督兼任，並主要由官守議員及政府委任的非官守議員組成，立法局並無獨立權力，由行政機關「牢牢控制」。她又稱，中央與英國就香港前途問題進行談判時被「過咗兩棟」，誤以為接收的香港是行政主導。



立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗。（資料圖片）

葉劉續稱，對於很多教科書指香港「三權分立」非常不解，「不學無術之徒教錯細路」。她又指，英國亦從未有「三權分立」，透過民選議員組織政府成為內閣，督促泛民不要再向市民散播錯誤的訊息。

葉劉又質疑，朱凱廸發言經常批評共產黨，是為了挑起港人對內地的不滿，以為自己吸引更多選票。她又提醒大家不要忘記，在香港最急需口罩的時候，深圳市政府於2月透過中聯辦，日捐10萬個口罩，形容是雪中送炭，呼籲泛民留意這些事實。



葉劉批評很多教科書「不學無術之徒教錯細路」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

朱凱廸提減立法會秘書長及法律顧問薪津：未助鞏固「三權分立」

朱凱廸提出刪減立法會秘書長陳維安及法律顧問馮秀娟全年薪津，質疑兩人未有做好把關，防止行政當局以違憲的手段，逼立法會通過侵害港人基本權力的法例，鞏固香港「三權分立」。朱凱廸批評，陳維安及馮秀娟造成「三權合作」，令立法會「淪為踐踏港人人權的兇手」。

朱凱廸續數出二人的「四宗罪」，包括16年立法會主席選舉時，違規確立有外國居留權的梁君彥之候選人資格；審議《逃犯條例》修訂時，剝奪民主黨涂謹申主持會議的權利等。