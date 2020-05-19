新冠肺炎丨林鄭：零星個案不影響復課　否認延長限聚令阻六四晚會

「限聚令」等社交距離措施本周四（21日）屆滿，特首林鄭月娥今天（19日）出席行政會議前見記者，她指有關延長令和營業處所安排，食物及衞生局局長陳肇始將會盡快公布最新安排，但強調香港零星個案不會影響復課安排。 被問到有傳「限聚令」延長至6月4日，是否借此禁止「六四」燭光晚會，林鄭強調社交距離安排沒有政治考慮，「完全無政治考慮，有某一日有個政治集會、有乜嘢紀念，完全唔喺我哋（政府）嘅考慮」。

林鄭月娥表示，23條立法是憲制要求，回歸23年仍未能立法，令人失望，尤其是經過去年出現的事件和近乎恐怖分子的行為。（歐嘉樂攝）

檢測數目每日增至七千

林鄭月娥表示，食衛局局長今日下午將盡快公布限聚令和營業處所最新安排，她指根據4人專家顧問團的意見，政府傾向不作進一步放寬和收緊相關措施。林鄭指出，專家強烈建議擴大本地的病毒檢測數目，她指自1月起至今，政府共檢測19萬次，她認為不足夠，政府將按照專家顧問成員袁國勇的建議，每日檢測量由4,500個增至7,000個，優先檢測對象將擴展至機場工作人士、公私營院舍工作人員。

她表示，專家認為需提高警覺，但也毋須太過恐慌，政府抗疫重點將會放於防止輸入個案和加強病毒測試，防止社區爆發，確保香港不會出現大規模社區感，強調28天無出現本地個案不是硬指標，若「樣樣等28日」是不切實際。

林鄭月娥表示，食衛局局長今日下午將盡快公布限聚令和營業處所最新安排，她指根據4人專家顧問團的意見，政府傾向不作進一步放寬和收緊相關措施。（歐嘉樂攝）

有傳「限聚令」將延長14日，至6月4日，林鄭月娥被問到借「限聚令」禁止「六四」晚會，她強調是否延長社交「限聚令」沒有政治考慮，「完全無政治考慮，有某一日有個政治集會、有乜嘢紀念，完全唔喺我哋（政府）嘅考慮」。

至於《基本法》23條，林鄭月娥表示，留意到社會上多了討論，指23條立法是憲制要求，回歸23年仍未能立法，令人失望，尤其是經過去年出現的事件和近乎恐怖分子的行為，因此有關心香港的人關注23條立法是可以理解。