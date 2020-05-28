港版國安法｜凸顯北京最高意志　反對票近年第二少　掌聲雷動28秒

全國人大會議今日閉幕，表決的議案中包括備受矚目的「港版國安法」。最終議案以2,878票贊成，1票反對，6票棄權高票通過。 近年人大會議反對票有減少的趨勢，但1票反對仍屬十分罕見。翻查資料，除了去年十三屆全國人大第二次會議的政府工作報告得到0票反對令外界驚訝之外，只有1票反對的情況就要數到2013年習近平當選國家主席的投票，當年贊成2,953票，反對1票，棄權3票。 反對票近年第二少，加上現場當聲當動長達28秒同屬近年少見，種種現象都似在向包括港人在內的外界傳遞一個強烈訊息：推動「港版國安法」是中共中央的最高政治決心。

重要議案 一般會有單位數至雙位數反對票

一般來說，政府工作報告及當年的重要議案，都會高票通過，反對票介乎單位數至雙位數，例如今年民法典得到2,879票贊成，兩票反對，5票棄權。去年政府工作報告意外地沒有反對票，引來外界猜測，但最終沒有一致的解釋。

現場一陣低呼 未宣讀結果已有掌聲

今年人大閉幕會表決，焦點在於俗稱「港版國安法」的《建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制》草案。最終「港版國安法」得到2,878票贊成，1票反對，6票棄權。大會屏幕顯示結果時，現場傳出一陣低呼，還未宣讀結果已經有掌聲響起，宣讀完後掌聲久久未息，在場內雷動，維持大約28秒之久。

除了贊成及反對票數，人大會議表決時的掌聲時間，亦反映中央對議案的重視程度。（中新社）

前後其他議案 掌聲只維持數秒

對比今年的政府工作報告，有2,882票贊成，3票反對，1票棄權，宣布後亦有不弱的掌聲，亦只維持約6秒。

其後表決《2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃》草案，贊成2,855票，反對20票，棄權11票。宣布結果後，會場內掌聲明顯較「港版國安法」疏落，亦只維持約4秒。

習近平、李克強 亦鼓掌22秒

中央政府的會議的解讀方式，除了贊成與反對票數之外，結果宣布後的掌聲情況，亦是中央對議案重視程度的指標之一。今次「港版國安法」掌聲長達28秒，中共中央總書記兼國家主席習近平及國務院總理李克強亦鼓掌至第22秒，明顯較其他議案長，顯示中央視「港版國安法」議案為重中之重。