何啟明新官上任答英語提問　「貓紙」傍身仍口窒　新老細助解圍

新任勞工及福利局副局長何啟明今日(6月1日)履新,早上在局長羅致光陪同下會見傳媒。何啟明首次以官員身份亮相,一舉一動成為焦點。 記者會期間,有記者直接問到外界質疑其能力,特別是英語應對能力,何啟明稱市民可以監察他的工作,其能力「社會會有公論」。 何啟明新官上任見傳媒,難免有少許緊張,在應對英語提問期間多次「睇貓紙」,回答時亦略顯口吃,表示會「做好政策」(make good policy)。工聯會一直倡議政府推出的失業援助金,惟羅致光早已「落閘」,何啟明被多次追問最新立場,但他未有正面回應會否繼續推動。

40秒速答英文提問

記者會期間,有港台記者以英語向何啟明提問,問到他和新任財經事務及庫務局政治助理、民建聯葉俊廉皆為建制政黨成員,是否如外界所指今次任命有政治成份;如何令公眾相信自己足以勝任副局長工作;過往他擔任工聯會立法會議員期間多次質詢羅致光,如何看待和現任上司的關係;失業率創新高之下,政府又會否考慮推出第3輪防疫抗疫基金。

何啟明顯是有備而來,一聽到英語問題,立即從衣襟拿出數張A4大小的「貓紙」,過程中數次低頭閱讀,並前後翻閱。其後羅致光出手「解圍」,表示會代為回應有關第3輪防疫抗疫基金的問題。

有數秒時間「緩衝」、準備充足後,何啟明開始回答,期間亦不免緊張,內容相當簡短,為時僅40秒。他指,不同位置會有不同的觀點,會在新崗位上會盡力向局長學習,做好政策(I will try my best to learn from the secretary to make good policy),並且將打工仔的聲音帶入政府。

其後,羅致光補充政府沒有排除第3輪防疫抗疫基金的選項,但當然希望經濟盡快有起色,那就連援助都不需要。

何啟明回答英語提問時,從口袋抽出「貓紙」。(林劍攝)

被多次追問失業援助金問題

新冠肺炎疫情下,工聯會近月一直提出為失業工友設立失業援助金,惟羅致光早表明不可行,不少記者關注何啟明做官後,會否保持「初心」積極推動?

何啟明的回應大同小異,指非常關注失業問題,失業援助金是其中一個重要的措施,局內會繼續討論如何能做到,並和持分者商討,強調會不忘初心為打工仔服務。