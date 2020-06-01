何啟明新官上任答英語提問　「貓紙」傍身仍口窒　新老細助解圍

新任勞工及福利局副局長何啟明今日（6月1日）履新，早上在局長羅致光陪同下會見傳媒。何啟明首次以官員身份亮相，一舉一動成為焦點。 記者會期間，有記者直接問到外界質疑其能力，特別是英語應對能力，何啟明稱市民可以監察他的工作，其能力「社會會有公論」。 何啟明新官上任見傳媒，難免有少許緊張，在應對英語提問期間多次「睇貓紙」，回答時亦略顯口吃，表示會「做好政策」（make good policy）。工聯會一直倡議政府推出的失業援助金，惟羅致光早已「落閘」，何啟明被多次追問最新立場，但他未有正面回應會否繼續推動。

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40秒速答英文提問

記者會期間，有港台記者以英語向何啟明提問，問到他和新任財經事務及庫務局政治助理、民建聯葉俊廉皆為建制政黨成員，是否如外界所指今次任命有政治成份；如何令公眾相信自己足以勝任副局長工作；過往他擔任工聯會立法會議員期間多次質詢羅致光，如何看待和現任上司的關係；失業率創新高之下，政府又會否考慮推出第3輪防疫抗疫基金。

何啟明顯是有備而來，一聽到英語問題，立即從衣襟拿出數張A4大小的「貓紙」，過程中數次低頭閱讀，並前後翻閱。其後羅致光出手「解圍」，表示會代為回應有關第3輪防疫抗疫基金的問題。

有數秒時間「緩衝」、準備充足後，何啟明開始回答，期間亦不免緊張，內容相當簡短，為時僅40秒。他指，不同位置會有不同的觀點，會在新崗位上會盡力向局長學習，做好政策（I will try my best to learn from the secretary to make good policy），並且將打工仔的聲音帶入政府。

其後，羅致光補充政府沒有排除第3輪防疫抗疫基金的選項，但當然希望經濟盡快有起色，那就連援助都不需要。

何啟明回答英語提問時，從口袋抽出「貓紙」。（林劍攝）

被多次追問失業援助金問題

新冠肺炎疫情下，工聯會近月一直提出為失業工友設立失業援助金，惟羅致光早表明不可行，不少記者關注何啟明做官後，會否保持「初心」積極推動？

何啟明的回應大同小異，指非常關注失業問題，失業援助金是其中一個重要的措施，局內會繼續討論如何能做到，並和持分者商討，強調會不忘初心為打工仔服務。