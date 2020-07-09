告別議會｜梁志祥專訪：問責制不改，做建制派仍是「有辱無榮」

民建聯創黨主席曾鈺成2003年一句「有辱無榮」，揭示建制派撐政府沒好處，想不到一場修例風波，曾主席的「金句」17年後再一次應驗。至少，曾鈺成的黨友、即將卸任立法會議員的梁志祥仍這樣認為。 諷刺的是，林鄭月娥剛上任時出席民建聯黨慶，在曾鈺成面前重提「有辱無榮」論，豪言政府會做好管治，希望能為建制黨派減壓，甚至「分紅」。可惜幾年過去，「分紅」不成，慘變「負債」，建制派在區選大敗，以汗水灌溉社區的民建聯，換來一殼眼水。 梁志祥在元朗的老巢也丟失了，交棒失敗，連立法會戰線亦一併退下。臨別議會，他慨嘆做建制派甚艱難，高官問責制一日不改，建制派始終要為政府錯失「孭鑊」，「市民要懲罰特區政府，唯一可以懲罰的就是建制政黨。」

梁志祥即將告別立法會。（余俊亮攝）

曾經的「梁粉」

今日今日談起元朗，不少港人可能聞之色變，「暴力」、「白衣人」彷彿成為元朗的代名詞，但對於是在元朗成長、打滾的梁志祥來說，元朗是他在政壇發迹之地。

梁志祥1995年首次當選元朗區議員，一直是長勝將軍，在地區形勢錯綜複雜的元朗，做過八年區議會主席，但一直只能在立法會選舉幫手「抬轎」，至2012年始以55歲之齡、首次擔大旗出戰新界西直選，一擊即中。

梁志祥開始為人熟悉，或許要數到2013年時任特首梁振英到天水圍出席地區論壇，當時據指有黑道中人在場外「維持秩序」，期間有民主派人士遭圍毆，主持論壇的梁志祥亦被扯上關係。這段歷史，曾被指是「梁粉」的梁志祥仍記憶猶新：「你問我有無動員？一定有，因為民建聯有好多區議員或幹事，來表達意見。」

他憶述，當時有一批人士與社民連衝突，當中有人被指是黑社會，「大家互鬥，看看誰打得贏，結果有媒體誇大為黑社會打鬥、打人。這是雙刃劍，既斬梁振英，又斬我，加上當時我是『梁粉』嘛！」他強調事件是政治抹黑，「這麼多年，大家都清楚我的為人及處事作風，像去年7.21事件，我都公開譴責暴力，無論黑衫、白衫打人都有問題。」

梁志祥曾任8年區議會主席，惟2015年遭鄉事派拉下馬，失去主席寶座。（資料圖片）

政府過份自信致敗

天水圍論壇事件無阻梁志祥從政路，2016年成功連任，但議會生態之變化，令他有點吃不消。梁志祥說剛晉身立法會時，建制派對「拉布」深惡痛絕，如今看來，可能是只是小菜一碟，近年議會衝突愈來愈激才叫人吃驚，他形容，過去幾年由理性議政，走到「暴力議政」。

不過相對反對派，梁志祥認為政府更加責無旁貸，批評政府在政策制定過程中，過份自信，「硬銷、硬推，覺得啱就去，唔使留手」。他說，建制派始終是政府的密切合作者，「好多時如果政策對市民傷害不大，我們都會支持，但會令一部分市民覺得，他們的意見從來得不到正視，於是產生一種逆反心態，就用激進行為迫政府聽意見。」

最明顯的例子，當然是弄得焦頭爛額的《逃犯條例》修訂風波。梁志祥說，建制內部本身對修例有不同意見，但政府讓步修訂罪行門檻後，他們已經收貨，但關鍵在於市民不理解，政府宣傳手法差勁，「今次《逃犯條例》修例失敗，最大原因是特區政府輕視了市民意見，明知推不到，何必又留一條尾巴說『暫緩』，這樣說無意義。」

梁志祥即將告別立法會。（余俊亮攝）

政府失誤 建制陪葬

修例風暴摧毀政府管治威信，建制派選情亦不能倖免，去年區選民建聯丟失近百個議席，包括梁志祥交棒不成的「老巢」天耀邨。

縱即不再出戰區議會，但梁志祥對黨友潰敗抱不平，「我不會說政府『累』了建制派，但因為特區政府的施政失誤，市民對政府的懲罰，就在選舉不支持建制。給特區政府一個非常清晰的訊息，我們（市民）非常反感特區政府......特區政府無做好她應有的工作，講得難聽，就要建制陪葬。」

梁志祥說，建制政黨要反思與管治團隊的關係，是否有必要「樣樣都支持」，如果一項政策推出，建制支持而市民不同意，「市民就入我們數，因此關鍵是問責官員能否掌握民意走勢，我們政黨話『再去都唔掂』，你都硬闖，咁就攬住死。」

歷史總是驚人地相似，建制派於2003年區選大敗，曾鈺成爆出「有辱無榮」金句，17年後是否歷史重演？向來敢言的梁志祥直指，過去十多年體制無變，「『有辱無榮』是現實問題，有鑊要我們（建制派）幫政府孭，市民要懲罰特區政府，唯一可以懲罰就是建制政黨。」

2017年7月初，剛上任特首的林鄭月娥出席民建聯黨慶，重提曾鈺成2003年的「有辱無榮」論，希望新政做她管治，讓建制派「分紅」。（資料圖片）

政府缺制衡 倡改革高官問責制

梁志祥認為，政府要平復社會創傷，除了化解房屋、貧窮等深層次矛盾，必須在政治上改革，但不一定全民普選，而是改革高官問責制，「一些問責官員根本不需要負責任，這是現實問題，做錯事不用承擔（責任），又繼續做局長，如何令大家覺得這制度是好？」

他不願點名官員去留，但認為不應只看特首的喜好決定，「否則是任人唯親，而非任人唯才，這是重大政治問題。如果一個地方政治較為開明，有一套完整的問責制度，就不應像現在般：『做得啱係佢，做錯又係佢繼續做』。」

梁志祥說，《基本法》的設計是行政主導，有時特首「說了算」或無可厚非，但現實問題是整套制度缺乏制衡，令錯事得到糾正，「所以要有一完整的問責制，特首錯都好，你有其他問責官員可以幫你修正，甚至問責落台，是否好一點？起確有人幫你『頂咗佢』。」

脫離「梁粉」標籤，梁志祥於2017年有份提名林鄭月娥參選特首，他解釋當年林鄭是三人之中最好，做事乾淨利落，「問題在於過份膨脹自己，未做特首都還有一點謙虛，做了特首連謙虛感都無埋，這是致命傷，覺得自己所有事都啱，其他都『唔夠我嚟』，你看她連新聞官（新聞統籌專員）都沒有，自己一腳踢......從這個角度看，林鄭為何有這樣的失敗、困難，都是由於自己過份自信。」

但他不忘補充，建制派當然有責任維護特首施政，「如果跟特首打對台，根本是不可能的事；特首亦要明白，跟建制派合作才可能順暢施政。」

周浩鼎料接替梁志祥出戰新界西直選。（資料圖片）

八年議會生涯將盡，已過六十的梁志祥說，每個政黨都有更替過程，年紀大就要讓位予年輕人「換血」，「如果戀棧議席，可能做多一屆也沒什麼難度，體力亦應付到，但令年輕人考驗自己的機會少了。」他指立法會議員是政治生涯的高峰位，如果太少人嘗試，對另一批人不公平，「一個人做25年，其他人就望穿秋水，對政黨發展好局限，不是好事。」