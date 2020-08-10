政壇諸事町｜吳秋北貼黎智英勾結外國「罪證」　原片5月已上載

壹傳媒創辦人黎智英今日清晨（10日）被捕，被指涉嫌違反港區國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「煽動」及「串謀欺詐」等三項罪名。 黎智英一向被視為北京「眼中釘」，眼見黎智英被捕，「藍絲」陣營歡天喜地，工聯會會長丶港區全國人大代表吳秋北就在Facebook 貼出黎智英早前接受台灣媒體訪問的影片，指黎智英表明希望外國勢力影響香港，認為他今次是「自招法辦」，「動機與行動事實俱在」。 吳秋北提出的「證據」似乎站不著腳，因翻查資料，有關訪問早在今年5月已上載，不設追溯期的港區國安法6月底才實施。

吳秋北在facebook撰文，引述黎智英受訪時曾指「外部勢力是撐下去的重要因素」，形容黎「自招法辦」。（facebook截圖）

吳秋北貼出黎智英受訪的剪接片段，指黎智英接受台灣媒體訪問時，表示希望外國勢力影響香港，稱外部勢力是反對派撐下去的重要因素。吳秋北指，黎智英涉違反國安法被捕，影片顯示其「動機與行動事實俱在」，乃「自招法辦」。

不過，翻查Youtube紀錄，黎智英於今年5月11日以直播形式，接受台灣節目《鄉民來衝康》訪問，主持趙少康問及黎智英的早前被捕，受到英美兩國關注，詢問黎有沒有受到外國政府的影響，甚至受到美國中情局（CIA）的影響。

黎智英回答指：「我們很想CIA，我很想美國影響我們，我很想英國影響我們，我很想外國影響我們，因為為什麽呢？因為他們的支持是我們唯一能夠撐下去的(理由)，外國的勢力是現在我們非常需要，讓我們撐下去。」

工聯會會長吳秋北。（資料圖片）

在節目中，黎智英指自己不是「反修例運動」的領導人，只是爭取民主，以及《基本法》賦予港人的權利，說自己反對港獨，不懼威嚇，不怕坐牢。

根據《港版國安法》第4節，第29條，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，可處三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。