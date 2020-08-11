港版國安法｜劉兆佳：建制派不代表是愛國者　部分人缺家國情懷

《港區國安法》自6月30日於香港實施後，多人因此被捕，美國財政部更表示制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，部分建制派未有出現在制裁名單，引起社會關注。 全國港澳研究會副會長劉兆佳早前接受《觀察者網》訪問，劉兆佳認為建制派人士不一定是愛國者，當中部分人沒有家國情懷，願意跟中國共產黨合作的背後動機不是熱愛國家，而是因為利益。

劉兆佳指，建制派裏有部分人即使願意與中國共產黨合作，不會衝擊中央利益，其背後動機不是因為熱愛國家、熱愛民族或者對中國人有好感，而是從現實角度、利益角度出發。（資料圖片／張浩維攝）

《觀察者網》記者提到，對於有說法指香港部分建制派支持中央的原因是內地經濟讓利，他們可以成為既得利益者，而非擁有真正的家國情懷，劉兆佳認為，必須釐清「愛國者」與「建制派」的差別，以前到現在仍有很多人將這兩個詞混在一起，認為愛國者治港就等於是建制派治港。

劉兆佳續指，建制派裏有部分人即使願意跟中國共產黨合作、接受中國共產黨制定的「一國兩制」，也不會做任何事情衝擊或損害中央的利益，以及接受在中國憲法與基本法所共同構成的憲制秩序下活動，其背後動機不是因為熱愛國家、熱愛民族或者對中國人有相當的好感，而是從現實角度、利益角度出發，考慮到香港以及自身利益，才做好這些事情。

劉兆佳又認為，這些建制派人士會與共產黨保持合作，不會「勇猛地」與外部勢力或本地的敵對勢力鬥爭，原因是在外國也有很多千絲萬縷的利益，部分人士可能在國外有生意或持有外國護照，所以當中國與西方鬥爭時，會令這些人的處境相當尷尬。

事件涉國安、民族利益時須中央出手

因此當事件牽涉國家民族根本利益、國家安全真正受到威脅時，劉兆佳表示自己一向認為中央必定要自己出手，不能完全依靠香港去做好維護政權、國家利益的工作。

劉兆佳補充，建制勢力中有一部分人為愛國者，擁有相當多的國家、民族感情，雖然不是共產主義者，但認同中國共產黨在中國歷史上的地位和角色，關懷中華民族的福祉，願意在中國跟西方勢力鬥爭時站在中國這邊。惟愛國者還沒有足夠的群眾基礎、社會支持基礎及話語權，現時仍不足以支撐香港政治大局，所以仍要依靠建制派和中央出手。