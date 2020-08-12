立法會延任．拆局｜創選舉可延期先河　變相為調控亂局增彈性？

立法會選舉因應疫情延期一年，全國人大常委會今日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續運作》議案，決定現屆立法會延任不少於一年。下一屆立法會產生後，任期仍為4年。 是次決定，不但改變了立法會選舉年期的規律，同時帶來一個直接影響：立下選舉「可延期」的先例。換言之，往後選舉年如再有特殊事件，如像今年的疫情，甚或其他大型的社會動盪事件，理論上亦可再度押後選舉。這無形中為北京日後調控香港局勢增加了彈性。

全國人大常委會今日（11日）全票通過有關《香港第六屆立法會繼續運作》議案，決定現屆立法會延任不少於一年。下一屆立法會產生後，任期仍為4年。

《決定》並無延任上限 只列下限

根據人大常委會的決定：「2020年9月30日後，香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。香港特別行政區第七屆立法會依法產生後，任期仍為四年。」

如果按照特區政府早前宣布選舉延期時的說法，第七屆立法會選舉將在2021年9月5日舉行，結合人大常委會的決定，可以合理預期，第七屆議會將在2025年任滿重選。

不過須留意的是，人大的決定內並無列出現屆議會延任的時間上限，只有「不少於一年」的下限。「直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始」，也沒有說明是什麼時候。所以理論上，今屆延任後的立法會並沒有任期上限。

選舉可按需要延期 北京控制局面彈性增大？

當然，今屆立法會延任，是按照疫情之下的特殊決定。值得細味的是，由於今次已開啟「選舉可按需要延期」的先例，對未來的政治局面亦有相當深遠的影響。

去年區議會選舉，正值反修例運動的高峰，大學「圍城戰」、多區堵路及警民大規模激烈衝突下，建制派十分關注選舉能否順利進行，甚至有建制派公開投訴競選工程無法如常進行。但當時政府基於現行法例只容許選舉延期14天，政府沒有宣布延期，討論亦沒有繼續下去。最終選舉如期舉行，由於建制派大敗，他們多次質疑選舉公平性，並舉出有時任區議員議辦被破壞的例子，認為港府沒有為他們安排一個合理的選舉日期。

至於今年原定的立法會選舉，本地法例只容許延期14天之下，政府動用《緊急法》推遲選舉，並於人大層面解決任期爭議，對外帶出的信息是：往後只要「有需要性」，選舉亦可以押後。客觀上，這次在疫情肆虐大背景下押後選舉，變相為港府及建制派解決了一個時局大難題，事關如按原定日期投票，在大量長居內地港人無法回港投票，以及長者足不出戶的特殊情況下，民主派隨時在地區直選大獲全勝，逼近甚至達到「35+」目標，再透過強力議會手段逼使港府就範。換言之，將來的立法會選舉，若再踫上類似嚴峻局面，包括疫情重來，又或是有嚴重的社會事件左右選情，特區政府可照辦煮碗，宣布選舉延期，為控制局面增加彈性。