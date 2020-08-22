拆局｜林鄭籲業主減租無效　幟哥嘆被斷水電　學者：政府弱勢累事

本港新冠肺炎疫情持續，第三輪防疫抗疫基金即將出台，在政府連番出招救經濟下，零售業等持續低迷，業界抱怨租金持續高企，令經營困難雪上加霜。特首林鄭月娥多次呼籲業主減租，與租戶共渡時艱，但一直「只聞樓梯響」，實際減幅不大，對商戶幫助有限。 旗下有7間分店設於大商場內的名廚「幟哥」黃永幟，接受《香港01》專訪時也直言，政府呼籲大地產商減租無效，「一蚊都無減，尤其最有錢嗰啲最衰，遲廿幾日交租都關你冷氣、斷你水電。」 中文大學商學院高級講師李兆波認為，只要政府有理據就可介入市場，但政府一直只「出口術」卻苦無對策，與林鄭政府處於弱勢有關。 自由黨批發及零售界議員邵家輝坦言，政府現時以緊急法例干預市場，規定14類處所停業，已非奉行「大市場，小政府」原則，促請政府以《預防及控制疾病條例》（第599章）訂立緊急法例，規定業主要在指定時間內免租，減輕業界負擔。

林鄭早於4月已在Facebook呼籲業主減租，她當時反問，「與其面對商場很快十室九空，這不是企業履行社會責任、共渡時艱的時候嗎？」（資料圖片）

疫情嚴峻令市道慘淡，政府先後兩輪規定包括戲院、卡拉OK等停業，至今已逾40日，多個行業叫苦連天，指出過去一段日子收入停頓但租金不減，而租金一般佔營運開支高達八成，批評政府呼籲業主減租卻無效。

翻查資料，林鄭早於4月已在Facebook呼籲業主減租，她當時反問，「與其面對商場很快十室九空，這不是企業履行社會責任、共渡時艱的時候嗎？」她昨日（21日）在記者會上再次呼籲業主減租，並指會親自與業主商討。

「三座大山」之一領展：旗下128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免

面對政府的「好心呼籲」，各大地產商均回應指，過去數月一直有向租戶提供減租等租金援助計劃，其中，港鐵表示，自2月起已為商場及車站租戶提供租金優惠，目前按租戶不同情況仍提供不同租金減免；恒隆地產則指，有向租戶提供租金寬減，租金支援仍然繼續，但不會一刀切，希望能在租戶與公司利益之間取得平衡。

至於林鄭經常掛在口邊的「三座大山」之一領展，則表明在8至9月期間，集團旗下共128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免，所有租戶亦可獲豁免管理費及冷氣費。

吳天海：業主不能單方面拯救地球

但擁有海港城及時代廣場兩大商場的九龍倉集團主席吳天海日前表示，集團上半年租金寬免超過10億元，絕非小數目，他同時強調，業主也有很多開支，例如需要支付利息、償還銀行債務、繳交差餉及地租等，形容「業主不能單方面拯救地球」。

「幟哥」黃永幟表示，每個月最擔心的一刻，就是交租到期日後，短時期內收到律師信，「嗰啲最大公司、大地產商，職員唔理，遲廿幾日交租都關你冷氣、斷你水電。」（資料圖片 / 梁鵬威攝）

「幟哥」黃永幟：酒樓要向銀行借貸交租 遲廿幾日交都斷你水電

事實上，即使大地產商願意減租，實際減幅仍被指不夠力度，連鎖飲食集團也叫苦連天。在港有7所分店的龍皇集團酒樓主席、名廚「幟哥」黃永幟日前接受《香港01》專訪時亦表示，每個月最擔心的一刻，就是交租到期日後，短時期內收到律師信，「嗰啲最大公司、大地產商，職員唔理，乜都推晒落老闆度，遲廿幾日交租都關你冷氣、斷你水電，全香港最大個啲業主，就最唔畀時間同機會你。」他指出，旗下的酒樓主要位於大商場內，有的月租過百萬元，要向銀行借貸交租才能渡過難關。

營商環境與香港相似的新加坡已推出臨時援助措施，允許租戶延遲半年繳交租金。（資料圖片）

新加坡允許租戶延遲半年交租

參考鄰近國家例子，不少國家亦有推行租金支援政策，例如營商環境與香港相似的新加坡亦已推出臨時援助措施，允許租戶延遲半年繳交租金。香港零售業協會早前亦曾公開呼籲業主，應即時暫停採取任何法律手段收回店舖，以及取消底租，或按營業額收取分成租金。

李兆波指出，政府若有充足理據可介入市場，但林鄭政府一直處於弱勢，加上地產商在特首選舉中「有好多票」，導致政府如今只能「出口術」，實際作用有限。（資料圖片）

李兆波：政府若有充足理據可介入市場

李兆波回應《香港01》查詢時分析，在經濟學上，若地產商的物業租值下跌，會使其估值隨之下跌，或會產生融資後遺症，「要令股價上番唔係咁易」。他認為，政府在財政預算案推出免差餉措施同時，應設立相應條件，例如規定業主要作相應減租，避免像現在般對大業主束手無策。

李兆波指出，政府若有充足理據可介入市場，例如在1998年亞洲金融風暴時，政府曾入市救亡，時任特首董建華聯同時任財政司司長曾蔭權強勢救市，助香港渡過難關。但他指出，林鄭政府一直處於弱勢，加上地產商在特首選舉中「有好多票」，導致政府如今只能「出口術」，實際作用有限。

他建議，政府可參考零售業協會的建議，規定業主不要向商戶追收租金，讓商户可在生意復甦時補回交租，免除罰息。

邵家輝坦言，政府勒令多項處所停業，已非自由經濟下的政府所為，形容現時是「法例干預市場」，在法例第599章下，已變成「無敵政府，小市場」。（資料圖片）

邵家輝：在疫情下已變成「無敵政府，小市場」

邵家輝認為，從業主角度，一旦與商戶簽約，「唔理你有無生意都會照收租」，即使願意減租也是人情而非道理。他指出，政府在年中帶頭減租，的確對大業主起到一些作用，但在5、6月經濟稍為復甦時，令業主有大條道理不提供減租。

邵家輝坦言，政府勒令多項處所停業，已非自由經濟下的政府所為，形容現時是「法例干預市場」，在法例第599章下，已變成「無敵政府，小市場」。他表示，明白在疫情下，公眾健康應為首要考慮，但政府「無理由立法令我不能收錢，但又唔立法唔使我俾錢」，促請政府另立緊急法例，規定業主在特定期限內要免租，或提供還息不還本措施，「以時間換取空間」，助小商戶渡過難關。