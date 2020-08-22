《基本法》30周年　林鄭：《基本法》行得通　 令港人有好生活

今年是基本法頒布30周年，政制及內地事務局今日（22日）在Facebook發布一段長約20分鐘的短片，回顧「一國兩制」方針、《基本法》的起草過程及發展。 特首林鄭月娥在片段內指出，《基本法》制度令香港人有好的生活，「係行得通嘅」。又指回歸20年以來，無人不贊同香港是保持着繁榮穩定。無論經歷多少時間、 發生多少事情，都應以明白《基本法》制定的初心最為重要，又呼籲市民珍惜《基本法》。

特首林鄭月娥於片段中提到，必須理解香港是中華人民共和國不可分離的一部分，而香港特區政府是直轄中央人民政府，因此《基本法》的落實，可以助人民掌握和了解中央和香港的關係。

（影片截圖）

全國人大常委譚耀宗亦在片段內指，《基本法》中列入多種權利和自由，如參加工會的自由、集會自由、宗教自由等。有市民看「一國兩制」時，只強調「兩制」，尋求絕對自治，在《基本法》內是行不通的。又言如果「一國兩制」能達至行穩致遠，運行順暢的話，直到2047年也不需要改變。全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰亦指，《基本法》下，人人都有享有自由的權利，但如果不珍惜自由，甚至破壞自由，就將會無法修補。又言人們如果珍惜自由，必須尊重他人的自由。

譚耀宗指，看「一國兩制」時只強調「兩制」是行不通的。（資料圖片）

基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩亦表示，《基本法》對司法獨立有完全的保障，保障香港法官在審判案件不受任何干預。又指《基本法》屬於憲制性文件，只會列明大原則，其餘則要靠本地立法、行政或教育去落實。

她表示《基本法》按照中國法律制度通過，與香港熟悉的普通法不同，當存在不同解釋時，便需要更高權利機構作出解釋。又指因人大常委會不屬於司法機構，而當一個非司法機構釋法時，大眾難免抗拒。她澄清，釋法並不等於修改法律。而且不論大眾對《基本法》有何批評，也需承認「一國兩制」是唯一選擇，所以大眾應該加強對《基本法》的了解，利用《基本法》協助香港發展。

（影片截圖）

前金管局總裁任志剛亦在片段提出，香港需看清目前面對的形勢，找對優勢並專注發展。「一國兩制」下國家有兩個金融制度，可取長補短，他又指，大灣區金融是香港非常重要的課題。