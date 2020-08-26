安老院外勞被剋扣工資　工聯會促勞工處加強巡查及懲罰

根據勞工處數字，去年共有3,378名外勞獲批輸入，數字按年上升，當中負責長者服務的護理員佔超過一半。工聯會今日（26日）召開記者會，關注外勞被中介公司及無良僱主剋扣薪津、無償加班等的剝削。 工聯會立法會議員陸頌雄要求，勞工處需加強巡查的次數及方式，單對單地向外勞了解實際的工作情況，避免僱員受主管壓力。另亦需與社署協調，杜絕本地及外勞比例失調等。他又提議，政府要制定懲罰僱主的機制，包括罰款或禁止申請「補充勞工計劃」。 工聯會將於9月初與勞福局局長羅致光會晤討論有關議題。

勞顧會勞方代表、工聯會鄧家彪表示，安老院經由「補充勞工計劃」聘請員工，惟勞工處沒有做好監督的工作，使壓榨外勞權益成為行內的潛規則。（資料圖片／黃舒慧攝）

工聯會近日接獲同一安老院的3位外勞求助，外勞多年來被僱主以回水的方式剋扣工資高達26%，每日更要無償加班兩小時，工聯會幫助有關工友取回共60萬元的欠薪。

其中一名工友田姐表示，每月薪酬原為13,500元，出糧後需向僱主回水3,500元。即使合約列明每日工作時數為9小時，田姐一般均要工作12小時。即使勞工處前來定期巡查，主管均會在場，田姐不敢表達實際情況。

勞顧會勞方代表、工聯會鄧家彪表示，安老院經由「補充勞工計劃」聘請員工，惟勞工處沒有做好監督的工作，使壓榨外勞權益成為行內的潛規則。他又認為，若僱主需「貨真價實」地聘請護理員，會更樂意聘請接受更好培訓的本地員工，有助減輕失業問題不斷惡化的情況。