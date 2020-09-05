「配音王」譚炳文逝世　民主黨兩大元老亦曾罹患肺癌

有「配音王」之稱的譚炳文，今年6月發現患上肺癌，直至昨晚（4日）出現呼吸困難，入院急救延至今早11時離世，享年86歲。 肺癌作為香港癌症頭號殺手，2018新症超過5,000宗，死亡人數約3,800人。環顧政壇，不少政界人物亦曾患肺癌，當中最著名的是民主黨元老、支聯會主席司徒華。司徒華與癌魔搏鬥1年後，於2011年1月與世長辭。其黨友、民主黨前主席何俊仁亦曾於2017年確診初期肺癌，接受手術後康復進度理想。

司徒華於2000年證實罹患第4期肺癌，癌細胞擴散至骨骼。（Getty Images）

數十年來煙不離手的司徒華，於2000年證實罹患第4期肺癌，癌細胞擴散至骨骼，醫生當時曾向司徒華表示，病人的生命一般只餘約10個月，惟司徒華並沒放棄，先後接受兩次化療。司徒華其後染上肺炎後病情反覆，化療亦難見成效，最終僅服止痛藥及以呼吸機協助下，於2011年安詳離去。

同屬民主黨的何俊仁亦曾於2017年驗出患上初期肺癌，接受手術後成功切除肺腫瘤，左肺約六分之一被割走。何俊仁完成手術後，感慨自己是幸運避過一劫，「有老友比我不幸，如華叔（司徒華）就好遲先發現」，這次經歷令他更加珍惜生命，又呼籲「機會一過就無，要珍惜眼前一切重要的東西，包括親情、友情」。

至於醫學界前立法會議員、著名傳染病專科醫生勞永樂，則於2015年患肺癌病逝，惟勞永樂並非吸煙者。勞永樂2012年曾以獨立身分在九龍西參加立法會直選，惟選前1個月突然腰痛，未能出席拉票活動，選舉後證實患病。