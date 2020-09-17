究竟東鐵線信號系統出了甚麼事？

上星期五港鐵高層又開了一個記者會，解釋為何東鐵線新信號系統未能如期在星期六開通，及向公眾致歉。雖然港鐵沒有在記招上確認問題是甚麼，但筆者從字裡行間總結出以下事件過程：一列從上水開往羅湖列車在停靠上水站時，自動列車調度系統（ATS）不知何故連續發出兩次往羅湖的路線設定給信號系統，而對應往下兩班列車均以羅湖為目的地。而當第二班車原以落馬洲為目的地時，就有機會將列車送往錯誤車站。此問題亦會在火炭/馬場站發生。 撰文：香港鐵路運輸專業人員協會主席 張年生工程師

筆者亦有收看網上直播，看後我立刻有兩個疑問：（1）究竟東鐵線信號系統有甚麼嚴重問題要在開通前最後一刻急煞停？（2）其實港鐵是於何時知悉問題? 如果事實如港鐵所講於5月時已經知道問題存在，為何在8月底仍然確認開通時間？亦未及時知會機電工程署？ 如果是於開通前數天內才發現問題（港鐵證實於9月10日通知機電工程署，理應是發現問題後上報，估計為問題是之前兩三天試車時發生），為甚麼一個可以影響列車運作的問題一直未有測試妥當，要到最關鍵時刻才叫停？如果這問題一直未被發現，會不會影響列車安全運作？

在這一點筆者認為其實在安全上沒有問題，反而運作上會帶來極大麻煩。先說明一點：控制中心調度員是可以手動解除這錯誤路線設定的，但要金睛火眼打醒十二分精神留意列車情況。在運作上有什麼麻煩？（1）上水站出現混亂：顯示屏一時顯示這班車落馬洲，一時顯示這班車羅湖，究竟我要上車或者是要等下一班車？（2）羅湖站可能出現混亂：一班車二千幾乘客要從羅湖送回上水（其中還有禁區出入管理問題）。

前幾天有一位「鐵路專家」引述知情人士說因為要紀錄數據時間不足而導致出現第二趟列車誤入設定給前車路線。這論點有兩點錯誤：（1）根據信號系統基本原則，每一次路線設定在一趟列車使用後或調度員取消操作後都會自動取消而信號會重置為未有路線，即是紅燈狀態（再重申：全世界所有信號系統都依照這原則，不分國藉，不分品牌）。後面一趟列車絕對沒有機會駛入設定給前車路線。（2）自動列車調度系統目的是調度列車運作，而數據收集理應由另外的電腦負責。何來因數據收集而影響到車務運作？這種推論於理不合亦不符合設計原則。再者，現在4G網上看高清電影亦已非常流暢，莫非西門子信號系統數據流量比高清電影還要多？

現時港鐵已聘請專家研究及撰寫報告，請大家拭目以待。