前九鐵CEO獲委查東鐵帶錯路系統遭質疑查自己　梁廣灝：自己安心

東鐵線新信號系統及新列車原訂上周六（12日）投入服務，惟系統軟件「帶錯路」在5月中演練時發生入錯線問題，港鐵終煞停計劃，並於昨日（13日）宣布成立調查委員會徹查事件。 出任委員會主席的正是九鐵前行政總裁梁廣灝，遭外界質疑「自己人查自己人」。梁廣灝就事件接受《香港01》電話訪問，形容「自己安心，公眾點睇無得控制」。他重申，在任九鐵期間，僅負責資產管理事宜，未有接觸任何工程工作，認為與今次獲委任徹查技術問題，不涉任何角色衝突。

梁廣灝續指，周日（13日）方獲港鐵委任，得悉今日（14日）董事局會召開初步會議，礙於個人有要事在身未能出席，手上亦未有相關資料。他續指，委員會需於3個月內完成調查，時間或較緊迫，因信號系統十分複雜，涉及的路線設定操作須查看相關紀錄，才能夠查找問題所在。但他強調，最重要是公眾安全，最終找出箇中問題，會交由港鐵董事局處理。

港鐵昨日宣布成立調查委員會，除委任前九鐵行政總裁兼香港工程師學會前會長梁廣灝擔任委員會主席，亦邀請工程顧問公司科進中國區基礎建設總監王志威，以及科進技術主任和副技術總監Gab Parris為委員會提供專業意見。



委員會將就新系統的「行車路綫設定功能」可能出現的潛在情况，確定由最初開始察覺、確認、分析以至各種跟進的詳細過程；同時檢視港鐵內部溝通及通報機制，以及檢視向政府部門的通報機制。