張建宗重申不能無限制地批出失業救濟金　強調經過內部討論

立法會財務委員會今日（25日）舉行會議，討論政府防疫抗疫基金、新冠病毒疫苗採購及注射，以及為居於廣東省的醫管局慢性病患者提供疫情期間診症服務的特別支援計劃，均受到外界關注。 政務司司長張建宗今早抵達立法會時被民主派議員包圍，民主派要求特區官員到深圳探望被拘留的12名港人，並親自與相關家屬會面。民主黨林卓廷、胡志偉等人高舉標語及叫口號，張建宗退避至官員休息室及閑置的會議室3，其後再折返召開財會的會議室1。張建宗其後表示，會考慮議員的意見，又指入境處已經與家屬有聯繫。 《香港01》直播財委會內容。

【18:30】陳健波指香港的確診數字難以清零，因為香港為開放的地方，與零確診的台灣不同，惟希望即使確診數字未清零，但個案數目維持低水平時，港府亦可推行健康碼協助通關。張建宗認同並表示，政府與市民一樣心急，待香港疫情更穩定，以及澳粵兩地對香港有信心時，希望屆時可通關。



陳志全關注疫苗的來源及數量，當局撥款中至少預留80多億元作採購疫苗，想了解採購數量。另外，現時9種的疫苗中，有4種來自中國，只須經內地政府批核，引起信心問題，陳肇始回應指，疫苗供應至少為全港人口的兩倍，衞生署署長陳漢儀亦表示，聯席科學委員會及政府4位專家顧問都建議採用至少兩種技術平台的疫苗，而非以國家作標準，着重疫苗的安全性及有效性。

【17:45】新民黨容海恩關注兩大超市抽獎補貼計劃，指出百佳聲稱將撥出4,000萬元作補貼，若有200萬人申請，每人只可獲約20元，質疑連一罐29.9元的豆豉鯪魚都買不到。羅致光回應說，政府只是要求超時要為市民提供補貼，但未有限制他們是是否以現金券形式發放。

【17:08】第三輪防疫抗疫基金縮水，謝偉銓表示現在失業情況嚴峻，而街市正推出非接觸式支付，能否聘請人手幫助、教導使用。食環署轄下街市陸續推出非接觸式支付，署長劉利群表示會考慮各種推廣方法。

【16:30】聶德權在休會期間回應公務員需要宣誓或簽署聲明，表示將會邀請在諮詢機制內的公務員團體發表意見。他表示，《基本法》、《公務員守則》及《港區國安法》都有相關要求，希望讓公務員意識到有效忠特區的要求。

同時政府正諮詢現職公務員的意見，之後再作相關安排。

聶德權指大部份公務員團體都同意有關安排，亦反映想了解一些細節。

他表示，要看實際出現甚麼言行才能判斷違反誓言，或因違反國安法而被判危害國家安全，再根據相關守則作適當懲處。

【16:23】張建宗重申，不能無限制地批出失業救濟金，表示這是不能持續，強調這是經過內部深入討論的結果。

【16:05】姚思榮指本港1,700間旅行社之中，有900間只是4人以下，只能拿到不足2萬元補貼，問政府能否調整補貼。邱騰華指政府有各種方式資助，而現在的資助並未計及補就業計劃，強調希望在資源緊張之下盡量提供協助。

【15:45】民建聯鄭泳舜再次詢問有關失業援助金的問題，羅致光指，政府會仔細考慮不過意見，但牽一髮動全身，一個福利措施會影響其他現有的措施。鄭泳舜表示現時賓館業界入住率低，亦有不少市民有住屋需求，詢問政府會否予以作短期房屋或過渡性房屋，運房局局長陳帆表示，正在探索有關問題，並會與不同機構商討，予居住環境惡劣的市民一個機遇。

【15:00】劉業強指社會各行各業都需要援助，希望盡快通過第三輪防疫抗疫基金，疫情相對受控，飲食零售及旅遊等行業生意極差，都需要盡快恢復，問政府何時推動旅遊氣泡，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，同意香港在抗疫同時亦需恢復經濟，並指旅客出發前及抵步後都需要進行測試，惟疫情反覆，現階段會作不同的準備工作。

【12:30】會計界梁繼昌關注，英國被納入高風險地方，回港前需有陰性測試報告，學生回港後如何自行在酒店隔離14日，衞生署署長陳漢儀回應說，若有18歲以下人士或長者需要有特別安排，可申請有家人陪同照顧。

民主黨尹兆堅追問，政府如何幫助失業及就業不足人士，張建宗強調，政府有責任幫助受重創行業，至於為何不設立失業援助金，他表示全世界都無不用供款及資產審查的失業補貼，市民可申請必要的資助，包括關愛基金及參與再增值計劃等。

【11:45】民建聯葛珮帆問及，政府能否容許市民提取部分強積金作救亡用途，財經事務及庫務局局長許正宇回應說，強積金本身是用作退休用途，若現時在特殊經濟情況下就「大開中門」容許市民提取強積金，就不符合政策原意。

【11:30】議會陣線毛孟靜關注，有消息指最低工資委員會對增加最低工資沒有共識，她要求政府作介入，羅致光回應指，委員會將於下月提交報告，政府會再作詳細考慮，目前不適合評論有關事情。

公民黨譚文豪關注，第三輪基金涉及醫管局的撥款，會否牽涉清算年初罷工的醫管局員工，醫管局行政總裁高拔陞表示，撥款是用作興建臨時醫療設施等用途，又提到有部分醫管局員工早前沒有在正常時間上班，醫管局若有需要會作跟進，再決定下一步行動。

葉劉冀食衞局放寬限制 助playgroup重新營運

【11:00】新民黨葉劉淑儀關注，政府如何協助受疫情影響而未能營運的兒童playgroup，教育局局長楊潤雄表示，很多playgroup都不受教育局註冊規定，葉劉希望食衞局能放寬限制，容許playgroup在符合條件下可重新營運。

【10:30】民主黨尹兆堅追問，政府為何不全民派錢，張建宗強調，第三輪基金主要針對特定行業，政府財政十分緊拙，不能作全民派錢。至於失業援助金問題，張建宗透露，政府高層曾作深入討論，並一致同意要設立是有困難。

民建聯李慧琼關注，政府如何協助失業人士，張建宗回應說，市民可申領綜援、保就業計劃、在職家庭津貼等，李慧琼希望，政府能容許市民提取部份強積金「自己救自己」，張建宗回應說會交由財經事務及庫務局再作研究。

【10:00】會計界梁繼昌問及，政府能否承諾未來不會加稅、不會再有下輪抗疫基金，以及未來不會進行明日大嶼計劃，張建宗表示，有關加稅問題是由財政司司長負責，相信會在下年財政預算案有所交代，但強調任何政府官員現階段都不能承諾不加稅。至於會否有下輪抗疫基金，則要視乎未來疫情而定。

有關明日大嶼計劃，張建宗澄清，現時並非要立即花費數千億元填海，「十劃未有一撇」，而是要先撥款5億元作前期研究，發展局局長黃偉綸表示，政府未來將會聚焦如何為計劃融資，並非一定要由政府全數支付，而有關計劃可為香港製造20萬個就業機會，並非其他方案可容易取代。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

+ 4 + 4 + 4

【09:45】資訊科技界莫乃光關注疫苗問題，陳肇始表示，政府正與數間疫苗公司簽訂秘密協議，政府會參考科學數據決定購入哪款疫苗，並由衛生防護中心核下的疫苗科學委員會作決定。

民建聯鄭泳舜則問及有關失業援助金問題，指出申領綜援人數未有上升，反映政府希望以綜援解決失業問題失效，勞工及福利局局長羅致光回應說，申領綜援手機較上年確有急升，但認為有些僱員可能在失業後已領取長期服務金及遣散費，導致資產超越限制，政府估計將額外有1.2萬人申領綜援，羅致光又說，「希望大家盡量不要用貶低的言語去形容領取綜援人士」。

邵家輝質問抗疫3.0為何「縮水」

【09:25】自由黨邵家輝問及，第三輪基金金額為何有所「縮水」，張建宗回應說，政府估計冬季會出現第四波疫情，要有兩手準備，保留足夠彈藥打持久戰。他強調，政府希望今次基金是主要聚焦被勒令關閉的表列處所，為他們提供現金支援。

楊岳橋追問12港人事件

【09:15】公民黨楊岳橋首先追問張建宗有關12港人事件，張建宗回覆指，有關事件與今日議程完全扯不上關係，入境處及駐粵辦會不斷與家屬保持聯絡，政府昨日已回覆民主黨涂謹申的信件，今日不會再作補充。

張建宗及後補充，政府正跟進事件，如有需要入境處會根據一貫做法去做，政府會將家屬訴求向內地當局反映，政府高層亦必定會關注事件。

民主黨鄺俊宇關注，政府會否「回水一萬」，張建宗僅稱，在過去兩輪抗疫基金已用了2800多億元，是史無前例地多，他又不同意是由政府導致第三輪疫情的出現。

民主派包圍張建宗促局方見12港人家屬 張建宗3度避走

【09:00】民主派於桌上展示寫有「立即釋放十二港人」的紙牌，財會主席陳健波表示其內容與會議無關。公民黨譚文豪稱，「抽超市禮劵都要上網填表，依家困住咗呢12港人又點申請」，關注被扣港人被剝削，無法享用第3輪抗疫基金的幫助。陳健波裁決，牌上內容於會議不相關，要求保安收走。林卓廷高舉手機，被陳健波質疑正在錄影，林向他展示只是在瀏覽社交媒體，陳著對方不要做令人懷疑的行為，並著民主派以和平的方式表達。

【08:45】特別財會開始前，民主派攔截準備進入會議室的張建宗，要求釋放12港人及見其家屬，張建宗其後走避至休息室，民主黨林卓廷、胡志偉等人闖入並要求對方回應，期間不斷高呼「張建宗，見家屬」的口號，張建宗步出房間後被圍堵，回應稱需要回去考慮，按程序先由入境處處理。張建宗之後避走到會議室3，民主派再次闖入向對方呼叫口號。會議於早上9時開始，張建宗在民主派的包圍下進入會議室1。