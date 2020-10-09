拆局｜狠擲「斷龍石」　特朗普口說撐港　政策卻很「誠實」

美國早前以宣布取消香港特殊待遇，作為對中國政府推行《港區國安法》的制裁措施。有人對此嗤之以鼻，也有人趨之若騖，期望能對北京形成威脅。如今政策令香港人失去「抽綠卡」資格，頓時粉碎了不少人的「美國夢」。有人不禁反問，美國總統特朗普一直強調支持港人抗爭，何不效法英國為港人稍稍敞開移民大門？特朗普將自己塑造成對抗中共的英雄，多次口講「撐港」，卻不停壓縮港人的利益和權利，說穿了，不外乎是消費香港人，為其總統選舉泥漿戰製造一點聲勢。

特朗普對外宣稱，簽署《香港自治法》及行政命令，終止香港在美國法律下的特殊地位，是要懲罰中國對香港的「壓迫行動」。但美國對中國推行的所謂制裁措施影響有限，對制裁港府官員亦未見有顯著效果，殺傷力放在宏觀層面實在是九牛一毛，反倒是苦了一班香港小市民。

美國今屆的抽籤移民申請指引，就明列不接受香港的居民參與，但澳門或台灣出生的居民仍符合資格。此舉無疑是對無力負擔90萬美元投資移民的港人，重重擲下了「斷龍石」，對那些想移居他國的港人來說，簡直是連最微小的希望也被狠狠碾碎。

將香港納入難民特別分配名單 實際有多少港人「受益」？

美國抽籤移民簽證每年設約5萬個名額，讓過去5年移民美國比率較低國家的居民，有機會取得美國居留資格，而中國移民一直遠超上限。以往美國把香港及中國分開處理，故港人仍可以參與抽籤。因此當美國通過《香港自治法案》，取消香港特殊待遇，表明中止給予香港特殊地位的《美國-香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），把香港人歸入中國名額計算，港人就不再合資格「抽綠卡」。

美國國務院曾表示，計劃在2021年財政年度接收1.5萬名難民，並將香港納入為特別分配名單，與古巴、委內瑞拉等國家列為同一類別。但事實上美國每年都在減少接收難民數量，而且申請者需有充分理由證明自己受到政治逼害，更需經過一系列申請程序，試問最後能「受益」的港人又有多少？

更值得深思的是，根據聯合國難民署的定義，難民是指因迫害、戰爭或暴力而被迫離開自己國家的人士。香港人即使以難民形式成功尋求庇護、獲得穩妥收容，甚至能定居美國境內，亦可能永遠只能維持難民的身份，或成為無國籍人士，不被任何國家的法律承認國籍。以上種種情況都與取得美國國藉、成為美國公民，完全是風馬牛不相及。

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反觀香港的前宗主國英國，早前已公佈開放BNO持有人及其近親以「5+1」，即英國居留最長5年，之後申請定居1年，途經入籍英國，申請於明年1月1日便正式生效。甚至在入籍新簽證開放申請前，英國亦有酌情入境(Leave Outside the Rules)安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境。

英國如此做，尚且被一些人質疑不是真心幫忙，底裏其實只是在幫自己，希望大量吸納香港資金支撐當地疲不能興的物業市場及消費市道。美國現在連這種「幫忙」都不願做，還反過來取消「抽綠卡」通道，特朗普說要支持港人，有多少人會相信？

美國另一件「好心做壞事」，就是當取消香港的特殊待遇，特朗普簽署「香港正常化」行政命令後，美國海關亦發布公告，規定自9月25日後香港出口到美國的商品，來源地須標為「中國」，不可再標為「香港」。不少致力堅持及推動本土製作的設計師、工藝制作者，以及堅持生產線留港的中小企，都對是次制裁或令「香港製造」被抹殺感到傷心。

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雖然取消香港特殊待遇，在去年一度為香港部分抗爭者帶來「亢奮」作用，但美方此後其實未有再為港人推出任何政策，想望中會出現的「援手」遙遙無期。不禁令人質疑，特朗普只是消費了香港本土抗爭派，給予了部份港人虛假的「希望」，又利用中美角力舞台，提升國內民望，說到底，一切無非是為自己在總統大選前造勢而已。