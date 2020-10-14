張建宗國慶文藝晚會致辭　全力推進大灣區及港深國際科創中心

署理行政長官張建宗10月13日晚出席香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十一周年文藝晚會，表示香港要全力推進粵港澳大灣區建設和深化香港與深圳共同建設國際科技創新中心的工作，同時要抓緊「一帶一路」倡議帶來的發展機遇。

晚會有多名內地在港部門官員出席，包括中聯辦副主任陳冬、譚鐵牛，外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞，解放軍駐港部隊副司令員鄭國躍。

張建宗表示，香港亦要充分發揮「一國」之利、「兩制」之便的獨特優勢，作為通往內地和國際市場的雙向門戶。面對複雜多變的外圍環境，香港要全力推進粵港澳大灣區建設和深化香港與深圳共同建設國際科技創新中心的工作，同時要抓緊「一帶一路」倡議帶來的發展機遇。

左起外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、香港同胞慶祝國慶籌備委員會秘書長蔡冠深、中聯辦副主任陳冬、張建宗、中聯辦副主任譚鐵牛及解放軍駐港部隊副司令員鄭國躍。（政府新聞處）

張建宗提到去年的修例風波及今年的新冠肺炎，指中央政府給予香港的支持和協助從不間斷。此外，他提到中央在國家層面制定了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，維護國家的主權、安全與發展利益，令「一國兩制」框架更加牢固，為恢復香港穩定帶來顯著效果，讓香港行穩致遠。