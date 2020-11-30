專訪｜走過12年充權路　張超雄換崗位續發聲　憂入獄與妻女分離

16年前，張超雄單身走入立法會，一直為弱勢社群、基層發聲。不愛鎂光燈，選舉宣傳單張名字也沒印上，「你唔係要認職我，你係要認識議題。」張超雄堅定地說。兒童權利、少年犯、院舍、殘疾人士、罕見病，通通都是他跟進的議題，辦公室內擺滿載著議題資料的文件夾；一隻戴眼鏡、手持書卷的比卡超聳立在書堆中，流露和善氣息。他說，這是議助送給他的禮物，寓意願與年輕人「Connect」。 上任初期曾被冠以「社福界長毛」，張超雄直言自己不是一個激進的人，父親任校長、母親是護士，他自己的本業是社工，「成世人都係建制嘅人」，「我唔係激進嘅人，只係香港統治者落後，較為前衛都當係激進分子。」 外界視張超雄為「和理非」，他卻因會議高呼「李慧琼你越權」被控違反《立法會（權力及特權）條例》，張超雄接受《香港01》訪問時慨嘆，一旦入獄最擔心的是太太和智障的女兒，唯盼監獄位置近市區一點，「掟我去石壁就大鑊，要探我好山長水遠，方便嘅話太太都話預咗到時去探吓我。」

63歲的張超雄的議員任期將於12月1日結束，正式告別議會。（羅君豪攝）

「美國條路好平坦，返嚟時已經做了7、8年主管，同輩主管可以做幾十年，可以看到我未來幾十年，好似美國高速公路，60咪（每小時60公里）揸住堂軑，無咩彎轉一路咁行好舒服。」

24年前，張超雄放棄這條平坦、舒適路，回流香港坐上這座大起大跌的過山車，展開從政之路。2004年循社福界走入議會，「將弱勢嘅人放上議會，讓呢啲困難受到關注，讓佢哋面對嘅生活呈現喺度，特別喺官員面前」，這是他一直秉持的理念。

張超雄拒任事務委員會正、副主席，堅持集中召開多個小組委員會，為的是能深入討論每個社福議題和範疇。回顧12年議會生涯，他慨嘆不少事未能達成，四年前的康橋事件，雖逼使政府修例，惟至今仍未有寸進。不過他慶幸，曾為一名患有結節性硬化症的女士，向政府和醫管局成功爭取，將藥物納入安全網和放入中央藥物名冊。

「我嘅做法與政府、建制派不同，在於佢哋會做慈善一樣，作為一種關愛，佢哋會話社會有一班弱勢，我哋真係要幫手，呢種係一種憐憫，從上而下的施予。我要嘅係爭取平等權利，希望喺過程讓佢哋覺得自己有能力，就算爭取唔到，但佢哋發覺可以爭取。」 張超雄

張超雄坦言，沒有想過因一句「李慧琼，你越權」而被控藐視罪。（羅君豪攝）

冀與本土、杯葛派多溝通 重建互信

原決定退下火線不再參選，交棒年輕人瀟灑離去，但人大決定立法會延任一年，殺他一個措手不及。去或留之間，張超雄多番思量，曾想過離開，最終為大局決定留下當「頂心杉」。惟政局變化急遽，不足兩個月北京突然出手，DQ四名民主派議員，張超雄決意跟大隊總辭，「再留喺度會對運動造成傷害，裂痕會更深，去到一個殺到埋身，踩到上心口，再唔用一個終極抗議都幾難。」

民主派在DQ4後果斷總辭，仍不敵網上猛烈抨擊，與本土、杯葛派人士的裂縫未見癒合。張超雄指，事實證明他們不是戀棧議席，「我哋有理由要留低，但要走嘅時候都會走」。他希望運動能槍口一致對外，「我哋面對政權嘅力量同我哋嘅抵檔已經係螳臂擋車，若仍互相攻擊對民主運動無好處」，未來他盼大家能多溝通合作，重建互信。

泛民總辭後，民主派的議會路是否已行到盡頭？張超雄認為議會路線難行，但不等於永遠都不行。（羅君豪攝）

議會難行但非絕路 自言「滑牙」決不再選

北京重劃政治規矩，民主派前路未明，議會路是否仍值得堅守？張超雄坦言，議會路線難行但非絕路，「始終我哋要通過制度帶來改變、鞏固改變」，進行大幅度改革開放，引進不同聲音。他稱自己不是旨在破壞制度的人，更希望建立制度，強調議會是一個核心，仍有分配資源和監察的角色。

不過，張超雄斬釘截鐵說，一定不會再參選，直言擔任議員十多年，是時候轉換崗位，應由有衝勁、理想的人接棒，「我唔係無理想，不過喺一個崗位耐得滯，做事會『滑牙』，『滑咗牙』做事始終效果會差啲，做咗十多年，讓番個位畀人啦，唔好再霸著。」

張超雄認為，現時統治者最頭痛是無辦法得到市民的心，只能磨滅大家的意志，通過遺忘，用無形紅線將大家的行為和思維框住。他強調每人都有獨立意志，最重要是對抗這種限制，「只要keep著呢團火，可能經歷低沉嘅時間，但呢種力量同盼望唔會被消滅，始終有一天會變成事實，制度要改革，壟斷控制資源到某個階段都要冧，我估運動會潛伏一段時間，但一定會回來。」

「如果我哋每個人都係一粒螺絲，我哋呢粒螺絲未必要跟大機器轉，如果有足夠螺絲唔跟大機器轉……幾龐大力量都要透過我哋每一個香港人嘅順從，先行到呢個統治意志。」 張超雄

張超雄的議員辦公室放滿了市民寫給他的信件，以及多年來參與社會運動的照片。（羅君豪攝）

憂入獄與女兒分離 「晚晚都係我氹佢瞓」

「李慧琼你越權」、「李慧琼你越權」......今年5月8日內務委員會會議，泛民為抗議民建聯李慧琼主持會議，有人被抬離場、有人離席抗議，只餘張超雄一人，走到主席台前舉起標語，不斷高呼「李慧琼你越權」，持續半小時，「我覺得無理由走，唔可以就咁畀佢咁易過就算數，佢係非法、越權，唔可以主持會議，所以我要表達意見。」

沒有衝擊、沒有擲物，或許在他人眼中「溫和」的抗議，卻成為張超雄被控違反《特權法》的理由。他直言，從沒想過和平方式表達意見會被控告，批評政府旨在產生震懾效果，「和理非如張超雄，喺議會無肢體碰撞、肢體表達都可以被捕，甚至拉去坐監，劃條紅線搵啲人出嚟打一輪，等大家驚。」

案件暫定明年2月開審，罪成或被判入獄。人生首次被控，張超雄說，最擔心是太太和智障的女兒，「擔心耐咗見唔到女兒，唔知女兒嘅脾氣會唔會改變，女兒好嗲我，我好錫個女，晚晚都係我氹佢瞓，她就會瞓得好」。他坦言有點傍惶，唯盼監獄位置近市區一點，「掟我去石壁就大鑊，要探我好山長水遠，方便嘅話太太都話預咗到時去探吓我。」說到這裡，張超雄不禁眼睛一紅。

張超雄在議員辦公室內放了一個比卡超公仔。（羅君豪攝）

「外面風高浪急，我哋要拖著手」

13名民主派議員總辭明日（1日）生效，離任議員中，不少人官司纏身，張超雄相信，打壓可能陸續有來，每次都考驗大家意志，「喺呢個艱難嘅時代，外面風高浪急，我哋要拖著手」，讓有經驗的人引領前路。他希望大家堅守崗位，頂著教育、社福、傳媒等界別，保持意志「鬥長命」。

2020年5月8日，立法會內務委員會會議爆發激烈衝突，大部分民主派議員被逐，獨留在會議室的張超雄不斷在主席台叫喊「李慧琼，你越權」的口號，四十分鐘後，被李慧琼逐出會議室；早前張超雄因事件被控藐視罪。（梁鵬威攝）

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