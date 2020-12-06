有線大裁員｜施永青：傳媒屬優先攻打對象　陳志雲指必涉政治因素

有線寬頻上周以「重整資源」為由，解僱約40名新聞部員工，但未能清晰交代準則，其中被視為有線「皇牌節目」之一的《新聞刺針》全組被裁，觸發另外數十名新聞部員工總辭抗議，包括整個有線中國組。事件引發社會對香港新聞自由的擔憂，港台節目《城市論壇》今日（12月6日）討論相關事件。 商業電台首席智囊陳志雲表示，是次裁員對香港市民的知情權和香港的國際形象肯定造成影響，又認為有線處理手法拙劣，藉口也毫無說服力，如要開源節流，應先炒掉許方輝、李臻、陳興昌、謝燕娜四大高層。 《am730》創辦人施永青則認為，新聞第四權在今日香港政治環境下，有重要的影響力，一定會成為各大勢力的爭奪目標。

陳志雲：獨家調查報道屬傳媒生招牌 商業角度不可能裁掉

出席節目的包括有線中國組前採訪主任胡力漢、商業電台首席智囊陳志雲、《am730》創辦人施永青、亞視新聞及公共事務部前高級副總裁劉瀾昌。

陳志雲認為，有志於投身新聞行業的年輕人，一般都有一定抱負，因這行業工時長、薪資不高，是次事件或令有志入行的年輕人心淡。他又指，小至消費者權益，大至政治事件，調查報道的角色都很重要，有線是次裁員事件，無可避免會令市民知情權受影響、香港國際形象受損。陳志雲提到，一間傳媒的獨家專題報道，從來是其金漆招牌所在，因為即日新聞人人都有，但「自己故仔」才可體現自家的商業價值，吸引讀者付費觀看，所以從商業角度，不可能炒掉全組《新聞刺針》，所以唯一的解釋就是政治理由。

對於有線新聞及公共事務副總經理許方輝聲稱是為「整合資源」，讓港聞同事一起做《刺針》的調查工作，陳志雲認為此說法「直情垃圾到不得了」。他指，調查新聞是一項相當專門的技能，要投入很多時間和資源，日常港聞記者不可能兼顧：「就好似鏞記燒鵝，無端端炒咗個整開燒鵝嘅師傅，叫個做點心嘅去整燒鵝。」他指，許方輝連這種藉口都說得出來，「唔知TVB點解可以請到佢咁多年」。

陳志雲甚至認為，許方輝、李臻、陳興昌、謝燕娜四大高層於今次裁員行動手法拙劣，如果真的要節流，應該先從這四人入手。

▼有線新聞部大裁員 震動全港新聞界▼

+ 5 + 5 + 5

施永青：傳媒是優先攻打對象

施永青提到，現時香港的傳媒生態，傳媒人工作要看老闆取態。他又指，政治環境對傳媒生態有重大影響，當建制鞏固時，香港就有一定新聞自由，因為無論怎麼報都「跳不出五指山」，不會影響管治，但現時香港兩派政治力量分化鬥爭激烈，傳媒是要爭奪的「武器」，正如打仗時電台是其中一個優先攻打對象。

他又指，自己作為老闆，一向也會告誡員工意識政治立場不能太一面倒，要給讀者看看香港真實的處境，因為現實社會不論自由主義還是集體主義，兩者都存在。

對於有線管理層向新聞部「開刀」的決定，他估計可能有一部分原因，是「老細覺得」選材觀點角度有偏頗情況，而站在商業角度，老闆見員工報道有違自己理念，又確實可能會產生打壓的念頭。施永青又指，香港民主派其中一個失策之處，在於和商界關係不佳、「仇商恨富」，難找到大金主支撐自己的媒體機器。

有線裁走新聞部40名員工，觸發另外數十名新聞部員工總辭抗議，包括港聞組十多人。（梁鵬威攝）

前採主胡力漢：傳媒生態已變 平衡處理也不能滿足老闆

胡力漢表示，近幾年香港傳媒生態已變，以往對於新聞報道，員工只須平衡處理即可過關，但近年已開始被要求親中、親建制內容佔八九成，批判的內容佔一兩成，甚至純粹為權貴歌功頌德，如這情況持續，主流媒體會逐漸將自己邊緣化。他不認同施永青提到有線新聞「偏頗」的說法，以有線新聞「台柱」之一中國組為例，過往其實也做過很多符合官方主旋律的報道，只不過偶爾有一、兩宗報道對建制力量有較尖銳的批判，就會被人無限放大。

胡力漢提到員工總辭的決定，指所謂「堅守陣地，留守到最後一刻」，在今次情況下並不適用。他引述一些同業的經驗指，如果高層一些行為越過了編採人員的底線，前線員工不作集體行動，那麼新聞機構會在「無聲無息」之下死去，公信力慢慢消磨掉。作堅決的抗議行動，反而可得到直接切割的效果，告知世人這間新聞機構公信力已不在，令高層以後不可以再用這批員工的名義招搖撞騙。

劉瀾昌則指，香港傳媒業面對自媒體的競爭、網上資訊發達，已日漸被邊緣化，稱今次有線裁員或許已算來得遲。他表示，對香港新聞自由仍有信心。