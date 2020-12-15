香港民研︱林鄭民望結束升勢　跌至30.6分　「繁榮」指數創新低

香港民意研究所（香港民研）公佈特首及司長最近民望數字，以及五項核心社會指標。調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為30.6分，較上月跌2.9分，結束近兩個月聲勢；其中45%受訪市民給予0分，民望淨值為負50個百分點。 以0至10分評價，市民對全部五項核心社會指標的評分繼續低於5分，由高至低分別是「自由」、「安定」、「繁榮」、「法治」和「民主」，得分為4.68、4.17、4.11、4.01和3.85分。相比一個月前，「繁榮」指標錄得顯著跌幅，並創1997年有紀錄以來新低。

民研於本月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1,009名香港居民。調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為30.6分，有45%市民給予0分，其支持率為20%，反對率為69%，民望淨值為負50個百分點，兩項民望數字均與半個月前分別不大。

政務司司長張建宗的支持度評分為29.2分，民望淨值為負34個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分下跌4.1分至35.4，民望淨值下跌11個百分點至負20，兩項跌幅皆超過抽樣誤差。至於律政司司長鄭若驊，其支持度評分為23.3分，民望淨值為負49個百分點，評分和民望淨值與一個月前分別不大，但就創2019年6月以來新高。