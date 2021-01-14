新冠肺炎｜海上供油業商會促政府發現金補貼　易志明倡保就業支援

新冠肺炎疫情爆發逾一年，各行各業均大受打擊。其中自去年7月26日起執行的「更新訪港船隻檢疫安排」，貨船（包括遠洋及内河船）、漁船（包括本地及非本地漁船）進港須接受14天強制檢疫。 香港海面石油商會今（14日）舉辦海上遊行，抗議政府在海上實施封關政策，令海上供油業大受打擊。 立法會航運交通界議員易志明表示，自由黨早前與財政司司長陳茂波會面時，已向對方提出要求實施第三期保就業計劃，他早前亦已代表業界向政務司司長張建宗及運輸及房屋局局長陳帆遞交請願信，但卻獲回覆指暫未有計劃協助業界，他對此表示失望。

易志明表示，過去海上供油業最高紀錄1個月可銷售85萬噸燃料油，但疫情期間銷售量急跌70%，令行業收入大受打擊。

葛珮帆形容政府封殺行業「斬腳趾避沙蟲」

民建聯立法會議員葛珮帆認為，若政府官員因不認識某種行業就在疫情下全面封殺，是「斬腳趾避沙蟲」。她又說，海上加油業雖牽涉人與人之間接觸，但十分低風險，擔心若外國貨輪及商船不再在香港加油，將影響香港作為世界第五大加油港的地位。

葛珮帆促請政府應考慮實施第三期具針對性的保就業計劃，以及短期失業援助金協助受疫情影響的市民。

商會促政府資金補貼每艘加油船20萬元

香港海面石油商會主席彭偉明表示，疫情期間業界在進行補給流程時，已實施雙方船員零接觸，以及消毒船身、佩戴口罩等防疫措施。會方亦以提供文字版本及短片向政府示範現時向商船的補給流程。

政府早前推出的第四輪防疫抗疫基金，未有對海上加油行業作出支援或資助，彭偉明表示，業界現時處於停船、倒閉、失業的困境，促請政府能能重新開放港口，回復自由貿易港，及資金補貼每艘加油船20萬元資助。