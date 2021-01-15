多名高層官員調動　王天予任運房局常秘　蕭家賢掌差估署

政府今（15日）宣布多名高層官員調動，現任海事處處長王天予，下月1日將接替展開退休前休假的唐智強，擔任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）及房屋署署長；現任商務及經濟發局副秘書長（通訊及創意產業）袁小惠，將在下月1日出任海事處處長。 另外發展局副秘書長（規劃及地政）何珮玲，下周一（18日）將出任政策創新與統籌辦事處總監；差餉物業估價署副署長蕭家賢，則會接替展開退休前休假的蔡立耀，擔任差餉物業估價署署長。

公務員事務局局長聶德權表示，王天予、袁小惠及何珮玲三位同為資深政務主任，具出色領導和管理才能，有信心他們可在新崗位為市民提供專業高效服務。他亦稱，蕭家賢在差餉物業估價方面擁有豐富專業知識和經驗，相信他能帶領差餉物業估價署面對未來的挑戰。

聶德權同時感謝退休的唐智強和蔡立耀，讚揚唐出任運輸及房屋局常任秘書長及房屋署署長期間，致力制訂和檢討政府有關公共和私人房屋發展的政策和策略，在實行《長遠房屋策略》的主要範疇上貢獻良多。聶德權亦指，蔡立耀出任差餉物業估價署署長時表現專業，積極提升部門的效率及服務水平。

馮程淑儀去年調任西九管理局 何珮玲今接任創新辦總監

西九文化管理局現任行政總裁栢志高提早在去年11月離任，政府同月18日宣布借調原為政策創新與統籌辦事處總監的馮程淑儀，往西九文化區管理局出任署理行政總裁，為期約6個月。

政府今宣布，發展局副秘書長何珮玲將在下周一出任創新辦總監一職。何珮玲自1991年加入政務職系，曾在前政務總署、前衞生福利科、前公務員事務科、前財政科、前政制事務局及財經事務及庫務局服務，其後在2013年初出任副行政署長，及後出任政策及項目統籌處處長，直至2017年起出任發展局副秘書長（規劃及地政）。