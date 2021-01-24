大灣區就業計劃｜青民調查：逾四分三青年考慮參加　最看重薪酬

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-24 13:56

政府於去年11月《施政報告》中，宣布推出「大灣區青年就業計劃」，資助及鼓勵青年前往粵港澳大灣區其他城市就業，月薪最少1.8萬至2.6萬元，名額2,000個。 青年民建聯今日（1月24日）發表「大灣區青年就業資助計劃」調查結果，近七成受訪者認為計劃的月薪吸引，逾四分之三表示會考慮或積極考慮參與有關計劃。青年民建聯要求政府加快推展有關計劃，並擴展計劃的受惠範圍。

▼施政報告2020八大重點▼

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調查於1月4日至1月20日以網上問卷形式，訪問312名18至35歲青年。76%受訪者知悉「大灣區青年就業計劃」，近七成認為1.8萬至2.6萬港元的月薪屬「吸引」或「非常吸引」。約六成受訪者認為18個月的補貼時限是「吸引」或「非常吸引」，77.9%人表示會考慮或積極考慮參與有關計劃。

調查亦指，逾七成受訪者認為現行的補貼名額並不足夠，八成人認為計劃只包含金融及創科行業不足夠。67.3%被訪者指，計劃只針對大學畢業生不足夠。

青年的具體考慮因素方面，最重要的兩項依次為薪酬（44.2%）、生活及就業環境（27.9%）。51%受訪者認為「為未來事業作出規劃」是往內地就業的最大好處，21%人認為是「累積內地人脈」。至於不考慮到內地工作的原因，依次為稅務問題（30.8%）、薪酬問題（28.8%）。

青年民建聯發表「大灣區青年就業資助計劃」調查結果。（民建聯）

要求政府加快推展、擴闊計劃內容

青年民建聯主席施永泰表示，目前計劃只針對2019至2021年畢業的大學生並不足夠，建議政府放寬申請資格到高級文憑學歷、副學士畢業生及在讀大學生，並容讓2018年或之前的大學畢業生申請；擴展至更多行業，讓不同專長的青年都有機會參加計劃。

青民總監、民建聯副秘書長顏汶羽指，至今計劃暫時只有約730個職位提供，與2,000個的名額仍有距離。他希望政府能加快計劃推展速度；加強對大學生的宣傳工作，讓青年得悉計劃具體內容；引入於大灣區內有業務的內地或海外公司加入計劃。

他又指，現時20至29歲青年失業率為11%、15至19歲為17.6%，數字更有持續上升之勢，因此計劃門檻的放寬相當必要，針對性應對青年失業問題。另外，內地亦有不少工作崗位，於香港不能找到，因此政府應該做好配套工作，建立「一站式服務中心」，協助青年於大灣區就業及提供支援，讓其累積重要的工作經驗。