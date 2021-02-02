民研：蔡英文評分跌至52.8分　兩岸十大政治人物中唯一下跌

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-02 18:10

香港民意研究所今（2日）公布新一份「兩岸政治人物民望」的調查，調查結果顯示中國國務院前總理朱鎔基的評分最高，獲67.7分，較上次調查上升6.1分，排第二、三名為中國國務院前總理溫家寶及前國家主席胡錦濤，分別有61.9和58分。 其中最高認知度的台灣總統蔡英文和國家主席習近平分別排第五和六位，蔡英文的評分為52.8分，較半年前的調查下跌4.8分，成為十大排名中評分唯一下跌的兩岸政治人物。習近平的評分則為50.9分，較上次的調查上升10.2分，是這次調查中評分升幅最多的兩岸政治人物。

中國國務院前總理朱鎔基的評分最高，獲67.7分，較上次調查上升6.1分。 （清華大學經濟管理研究學院官網）

民意研究計劃在上月訪問1,000名市民，收集他們認知度最高的兩岸領導人，並就選出領導人作評分。在提名階段，國家主席習近平和台灣總統蔡英文以77%和72%受訪者提名並列頭兩位，大幅拋離排第三、獲30%受訪者提名的前台灣總統馬英九。

至於在評分方面，頭十名分別有6名中國政治人物及4名台灣政治人物上榜，其中朱鎔基繼續位於榜首，獲67.7分，較上次調查上升6.1分，溫家寶和胡錦濤排名第二、三位，分別獲61.9及58分，較上次調查上升7.6分和6.9分；排第四名的是國務院總理李克強，獲得54.5分，較半年前調查上升8.1分。

蔡英文和習近平則排第五和第六位，其中蔡英文的評分為52.8分，較半年前下跌4.8分，習近平評分為50.9分，較上次評分上升10.2分。排名第七名至十名，分別為前台灣總統馬英九、前國家主席江澤民、前高雄市長韓國瑜及前台灣總統陳水扁。

香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀表示，對上一次調查約半年前進行，當時多名的中國政治人物評分創歷來最低分，這次調查評分上升屬谷底反彈。 （資料圖片/張浩維攝）

鍾庭耀指反映朱鎔基言論港人受落

香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀表示，對上一次調查約半年前進行，當時多名的中國政治人物評分創歷來最低分，這次調查評分上升屬谷底反彈。他提及朱鎔基、溫家寶和胡錦濤三名前國家領導人，仍然維持「鐵三角」高位，反映朱鎔基過往的言論較讓香港人受落，同時在國內處理經濟問題獲港人支持。

對於蔡英文評分下跌的原因，鍾庭耀稱難以解答，但認為蔡英文在去年競選連任直至剛上任總統時，曾多次發表言論支持香港市民，當時在港人心目中的評分增加，同時亦牽動市民對她的評分，現在情況是由高峰向下。