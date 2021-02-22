港台檢討│陳恒鑌倡設機制監管編輯責任　趙善恩批報告捉錯用神

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-22 11:00

政府日前發表港台管治檢討報告，指港台的編輯管理缺乏有效機制、清晰指引和穩健制度，編輯決定往往依靠個別製作單位自行判斷，又指港台未能與顧問委員會建立積極和合作的夥伴關係，讓委員會提供意見。同時，本來在數月後約滿的廣播處長梁家榮近日突然提早離任，原民政事務局副秘書長李百全將於3月1日接任。 民建聯立法會議員陳恒鑌認為報告內容清晰反映港台問題，包括編輯權責不清、採購並非以招標方式進行等。他希望港台編輯流程日後有機制處理，不能再只讓前線作個人決定，至少要有所紀錄，料新任廣播處長由政務官擔任，或有助推展機制。 港台節目製作人員工會主席趙善恩則解釋，報告批評港台太依賴「第二類服務提供者」，但那些都是短期聘用人員，有實際工作需要，又指傳媒的日常編採決定相當多，如果要加強求真，反而應該精簡行政程序，令人手有更多精力做好編採工作。

2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華日前（19日）發表港台管治檢討報告，當中指港台聘用約2200名合約員工和特約服務提供者，指港台欠缺監察和培訓制度確保員工的水平和質素一致，又批評港台的編輯管理缺乏有效機制、清晰指引和穩健制度，以確保節目確切履行《約章》。

陳恒鑌今早（22日）在港台節目表示，相信公眾不會因為報告出爐，對港台的批評就停下來。他認為港台作為公營機構，應虛心聆聽意見，期待政府不同的機構亦有所檢討，採較正面的態度審視。他又表示，希望新處長上任時，港台不要出現「黑地毯」招待他。

陳恒鑌指編輯流程日後不能只讓前線作「個人決定」

陳恒鑌又表示，希望日後有機制處理港台的編輯流程，不能只讓前線作「個人決定」，至少要有所紀錄，如果所有責任都在前線身上亦不公平。至於報告指港台沒就編輯方針主動向顧問委員會徵詢意見，他認為現時的運作機制有如將顧問委員會棄於門外，強調認為港台與顧問委員會雙方有主次關係。

至於由政務官擔任新處長，沒有節目製作經驗會否對港台不好？陳恒鑌認為最重要是有機制落實，相信政務官有其好處，可能會有更好的轉變。至於是否一定要有傳媒經驗才行？他表示，梁家榮亦曾有豐富經驗，但檢討報告都列出港台有不少問題。

港台節目製作人員工會主席趙善恩（資料圖片／張浩維攝）

檢討報告指港台有大量「服務提供者」 趙善恩：人手不足有實際需要

港台管治檢討報告指港台有大量「第二類服務提供者」，港台節目製作人員工會主席趙善恩則指，港台一向缺乏人手，尤其接手了電視頻道的工作，他們工會已多次要求增加人手，都未獲當局熱烈回應。

至於報告指港台沒有清楚解釋編輯決定等，趙回應時強調，包括港台在內，沒有機構會不受約束，但認為在追求真確性方面，如果要求提交編採紀錄是「捉錯用神」，分薄前線人員的精力，認為行政程序反而精簡更好。

報告提到要加強廣播處長「總編輯」的角色，趙善恩認為會有此趨勢，但她表示日常的編採決定本身相當多，而且港台以往一直有層層上報的做法。她亦強調，編採自主並非不受制約，港台已有《香港電台約章》、通訊事務管理局的責任，亦有專責處理針對節目的投訴。

趙善恩又指，新任廣播處長李百全沒有傳媒經驗，其工會經常提出，港台管理層應該有傳媒經驗，因為很多編輯決定，例如要令聽眾、觀眾能更易吸收節目等，需要的經驗難以一蹴而就。她亦認為，如要繼續維持港台的公信力等地位，在現時資訊瞬息萬變的時代，敢於創新比官僚保守文化更為重要。