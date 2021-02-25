專訪｜李慧琼上位在即？譚耀宗狂讚有豐富經驗：對她工作予以肯定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-25 20:02

建制派最大政黨民建聯早前提出「變革香港」，主張改革行政及司法架構、開拓土地等六大範疇，自身定位亦改為「多渠道參與管治」。民建聯主席李慧琼當時表示，作為政黨應逐步向執政進發，未來會派更多人加入政府，但現時無計劃派人參選下屆特首。 全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗今（25日）接受訪問時，被問到李慧琼是否參選特首的適合人選，他盛讚對方相當不錯，擁有豐富地區及立法會經驗，亦是年輕的專業人士，又讚揚李慧琼表現愈來愈成熟，帶領民建聯已上軌道，對她的工作予以肯定。但至於對方應否「更上一層樓」，則要視乎其個人意願及黨內看法。

譚耀宗接受訪問時盛讚李慧琼相當不錯，擁有豐富地區及立法會經驗，亦是年輕的專業人士，又讚揚對方表現愈來愈成熟，帶領民建聯已上軌道，對她的工作予以肯定。

爭取多渠道參與管治 未來重點研究政策

創立近30年的民建聯，一向定位「參政議政」，以打選戰為要務，但在「愛國者治港」的新主旋律下，提出「參與管治」令外界感覺該黨有意走執政之路。譚耀宗在訪問中強調，民建聯希望爭取多渠道參與管治，又透露稍後將舉辦課程，邀請社會賢達培訓黨員加強管治之道及能力。

譚耀宗又指，民建聯過往培訓了不少人才，當中有人加入政府任問責官員，但若社會有更適合人選參選特首，該黨會支持，而未來其中一個工作重點是研究不同政策範疇。

至於提出「變革香港」的初衷，譚耀宗坦言，市民都希望社會變得穩定，認為有關主張符合市民期望，目的是為保持香港長期繁榮穩定，但至於如何達致穩定，則是社會未來要研究的課題。

批問責班子似雜牌軍：有人「事不關己，高高掛起」

李慧琼早前接受專訪時表示，「變革」倡議重中之重是改善行政架構，突破官僚主義、決策時間冗長等問題，譚耀宗認同港府問責制確有現實問題，認為特首在3月選出後，7月就要上任，「組班時間短促，班子好似雜牌軍咁」，提到有人認為香港不夠政治人才。他又批評問責團隊中有人「事不關己，高高掛起」，但未有透露該官員的名字。