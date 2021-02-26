《預算案》提啟德5幅商用地改住宅用途　黃偉綸：調整做法適當

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-26 12:18

《財政預算案》提出研究將啟德5幅商業用地改劃成住宅用途，發展局局長黃偉綸表示，難以覓得市區住宅用地，部分啟德商業地曾流標，情況不理想，現時作輕微調整做法適當，對九龍東成為第二大核心商業區亦不會造成很大影響。 黃偉綸稱，本港樓價高昂，但香港屬自由市場，政府並無直接針對樓價的措施，主要靠持續穩定增加土地供應。他說，香港過往造地進度停滯，現時要追回落後的供應量，改劃土地用途將會是未來數年新土地供應來源。

黃偉綸今（26日）出席電台節目時表示，交椅洲填海後將發展為本港第三大核心商業區，明日大嶼總造價6千多億，攤分10至15年發展，每年收出約百億元，政府能夠承擔，又稱部分項目可透過公私營合作或採用鐵路物業發展，考慮不同融資方式。

他稱，新財政年度賣地計劃、鐵路、私人發展和重建項目的潛在供應，全年預計可提供約1.65萬個單位，較今個財政年度多。他又指，政府目前以更大的比重發展公營房屋，市建局及港鐵項目的供應要稍後較為實在時，才於賣地表交代，有信心市建局及港鐵項目今年有起過7000個單位供應，市建局佔3100個單位。

黃偉綸說，短期內不會向立法會提交徵收物業空置稅法案，強調徵收物業空置稅須顧及多方因素，要小心考慮。他稱，政府賣地時考慮到經濟及就業情況等，難以考慮單一因素，強調未來三至四年一手樓供應九萬多個單位，供應穩定。