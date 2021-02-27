曾國衞：中央主導完善選舉無可厚非　仍以9月5日為立法會換屆目標

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-27 11:14

國務院港澳辦主任夏寶龍早前就「愛國者治港」原則定調，要維護國家的根本制度及憲制秩序。政制及內地事務局局長曾國衞今早（27日）出席一個電台節目時，被問到是否即「愛國要愛黨」，就指《憲法》列明國家的本質特徵就是由共產黨領導，最低限度要接受及尊重她。他又表示，對國家和對人一樣，愛她就要全心全意承認及尊重，可以在為她好的情況下有意見，但不會做出任何損害她的事情。 至於立法會選舉是否需待完善選舉制度後才開展，曾國衞稱暫時未掌握具體上何時及以何形式進行相關工作，仍有很多未知之數，目前仍然以9月5日進行立法會換屆選舉為目標。

曾國衞亦指，過去香港有並非真正愛國的人士，在競選時進入政府機關或政府制度，從而出現很多亂局，所以的確有需要完善選舉制度。他重申，香港選舉制度作為政治制度的主要組成部分，由中央主導亦是理所當然、無可厚非。被問到特區政府是否需就政改諮詢公眾，曾國衞表示若中央稍後有決定或方案，政府會全力配合，並會令公眾或立法會明白及接受。

區議員納入宣誓範圍 曾國衞：並非大不了的事

政制及內地事務局日前公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，區議員被納入宣誓範圍。被問到若呼叫「光復香港，時代革命」，是否亦落入當局所列舉的負面清單，曾國衞表示負面清單有列明，宣揚「港獨」主張屬不效忠、不擁護的行為。

如現任區議員拒絕或忽略宣誓，已經不具備出任公職的資格。被問到若有立法會議員已被取消資格，修例後其身兼的區議員議席會否受到影響，曾國衞指過去被認定不效忠，同樣不具備當選資格，換言之過往曾被選舉主任認定不效忠者，亦會在修例後喪失議席。

至於會否預期有部分區議員拒絕宣誓，而令很多職位沿空，曾國衞表示暫時不掌握情況，但相信大家是希望為香港及地區工作好才參選，宣誓並不是大不了的事情。

曾國衞表示，相信大家是希望為香港及地區工作好才參選，宣誓並不是大不了的事情。（資料圖片／張浩維攝）

憂問題不解決亂象會捲土重來：如果咁我都移民

就現任立法會議員、熱血公民鄭松泰曾被控侮辱國旗區旗罪成，但已就事件致歉並承諾改過，是否仍會落入負面清單呢？曾國衞指法院只裁定相關人士侮辱國旗，法例上需依法認定不擁護及不效忠，才會構成相關程序。

另外，逾3百多名民主派區議員於去年聯署，要求撤回《港區國安法》，曾國衞稱民政署會盡快安排區議員宣誓，只要真誠莊重，宣誓基本上可獲接納，但亦要就實際情況考慮。他又表示，法例雖然不設追溯期，但在考慮某人是否效忠時，需審視連貫性的行為，故會參照他們過去的言行整體考慮。

曾國衞亦被問到，有很多人因憂慮香港情況而選擇移民，他表示近年撥亂反正的舉措看似密集，但過去出現的亂象不是偶然，回歸以來很多問題未有解決，加上有別有用心的人推波助瀾，衍生19年的修例風波。他認為，這些情況可能因為疫情關係止息，但問題不解決，總有一日會捲土重來，「如果出現咁嘅情況我都移民啦」，所以中央下定決心解決香港的根本性問題。