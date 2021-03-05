林大輝質疑選委會區議會界別117席比立法會政協等佔比更高

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-05 23:21

全國人大會議副委員長王晨今早在人大會議開幕時提到有關「完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案」，據悉將大規劃修訂本港選舉委員會及立法會的組成。全國政協委員林大輝同日出席一個電台節目時表示，認為現時只有1,200人的選委會中，有117人是區議員，質疑數目比立法會及全國政協等界別更多，故應考慮取消或降低人數。

正身在北京參與政協會議的林大輝在電台節目上，被問到立法會組成如果重新加入選委會，是否有如倒退時，林大輝認為不能如此形容，反認為最重要是能否幫助政府施政，最重要是能否有效地選出愛國者。

林大輝又透露，人大會議副委員長王晨今早在人大開幕時發表有關修改本港選舉制度的內容，正是港澳辦主任夏寶龍昨晚與他們對話的內容。他指，相信中央認為香港現時的制度有漏洞，因為不一定由愛國者治港，影響「一國兩制」落實以至國家主權，故必須撥亂反正。

不過，他表示目前仍未有選委會如何改動等細節，因為未有已經表決的方案。至於如何判斷愛國者，林大輝認為並不難分，可從是否尊重國家、是否擁護基本法等條件分辨。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼

林大輝料政改五部曲或阻力大 國家層面出手顯決心

至於選舉主任、宣誓過程等關卡是否不足，才有需要加入新的變動時，林大輝則指如何把關執行只是安排，如果中央認為有其他方式更有效選出愛國者時，不排除有新的想法。

他又認為，如果中央沿用過去政改五部曲的方式修改選舉制度，面對的阻力可能很大，但如果有中央從國家層面出手，可以將步驟減省，同時顯示決心。