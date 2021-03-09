縱觀五大時期立法會組成模式　下屆直選議席比例或低過殖民地時代

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-09 22:02

全國人大會議正在北京開會，審議《完善香港選舉制度》決定草案，將立法會的議席由現時70人提升至90人，但地區直選議席勢將減少，方案包括由35席減至20席，或者減至30席，同時重新引入選舉委員會的組別，最多或佔40席。特首林鄭月娥已明言，這並非過渡安排，日後選委會將在選舉制度裏是相當核心的元素。 其實，本港回歸初期亦曾有選委會議席，但後來逐漸減少，反之地區直選議席有所上升，以增加民主成分，所以有人認為今次「完善」選舉辦法，是民主倒退。按比例而言，如果今次修改制度最終採用「432」方案，直選議席比例較回歸前首次直選更低。

回歸後，原立法局議員無法過渡至回歸後的立法會，中方另起爐灶成立臨時立法會。（香港政府年報圖片）

本港在回歸時直接過渡了7月1日前在深圳開會的臨時立法會，快速通過本港的法律基礎。之後，第一屆立法會在1998年由選舉產生，當時比例為直選20席，選委會10席及功能團體30席，直選議席佔總議席的33.3%，選委會只佔16.6%。

選委會議席之後在2000年換屆選舉減少至6席，讓出4席至地方直選，令地區直選議席增至整體的40%，合共30席與功能團體分庭抗禮；至2004年徹底被地區直選議席所取締，民選比例再增至50%。由於地區直選的參選資格實為「普選」，直選的議席愈高，可謂選舉的民主成份愈高。當政改前進至此，不難發現，選委會議席在本港選舉中，數目其實從未高過地區直選。

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2012年增五席超級區議會 「直選」成份首過半

之後於曾蔭權任內，在2010年通過的「起錨」方案，立法會功能組別因而增加5席「超級區議會議席」，讓全港非功能組別選民都可投票。此外，地區直選議席當時亦增加5席，令全體立法會議席增至70席。雖然名義上功能界別與地區直選各位35席平分秋色，但實際上以「一人一票」直選產生的議席，共40席（35席地區議席加上5席超區) ，佔57%，為本港立法會組成比例民主成份最高，安排維持至今。

「432」方案屬有直選以來直選議席比例最低 「333」亦退回到首屆立法會

今次人大修改選舉辦法，首先很可能取消「超級區議會議席」，意味上次政改的「遺產」被砍掉。同時，中央已放風表明，鐵定大增選委會的比例，不過到底會使用「432」方案大增40席選委會，還是「333」方案3個組別各佔30席，暫未有官方說法。

可以推算，如果採取「432」方案，直選產生的20席議席，只佔全體議席22.2%，較回歸初期還要低約10個百分點，甚至比1991年立法局初次引入直選議席時更低。當屆立法局共有60個議席，直選佔18席（9選區，雙議席雙票制），功能組別間選佔21席，特首委任17席，港督續任立法局主席，布政司、財政司和律政司均為當然官守議員。換言之，直選佔全數60席的30%。

倘最終北京採用較溫和的「333」方案，直選議席比例為33.3%，即退回到回歸後首屆立法會的直選議席比例。