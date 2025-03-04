預算案｜支持官員「撈底」買樓倡議　田北俊：高官肯買就是見底

最新一份預算案只提出暫停賣商業用地一年，並考慮把部分改劃作住宅用途。本身為地產商、預算案公布前曾倡議暫停賣住宅地兩年的立法會前議員田北俊稱，不理解政府對住宅用地的評估。他稱：「如果是見底，不如政府買晒佢！」他續說，政府可以在幾年後出售獲利，就如當年亞洲金融風暴港府打大鱷時入市，後來再成立盈富基金，但他相信政府沒有這個膽量。



對於節目主持表示司局級官員應帶頭「撈底」入市，愛香港應帶頭掃貨，認為以他們的財富可以購入兩個太古城、將軍澳屋苑單位，見底不買「好老襯」？田北俊認同是「好建議，若他們（高官）肯買就是見底。」認為有助令市民恢復信心。



田北俊

田北俊在昨晚商台節目《光明頂》中再次指，政府應同時停止出售住宅地，令樓市不會「落得咁緊要」，否則發展商掟貨之餘，逾百萬業主財富進一步萎縮，很難搞旺香港。在恒大、碧桂園等相繼出事後，多個地方政府近年已停止賣地，為何香港政府不可以？正確做法是宣布停止賣地，釋出政府不欲地價再跌的訊息。

他又指，香港四、五大地產商表面資產有幾千億，但他與地產商朋友交流，指地產商關心的不是資產有多少，而是負債有幾多，因資產屬「紙上談兵」，更稱地產商現收回的租金不夠還銀行借貸利息。

田北俊指政府應向外宣傳反修例事件已經過去。（資料圖片）

建議由鄧炳強向外說明香港最新情況

田北俊與主持人也有談及社會情況，指2019年修例事件後，先有國安法、完善選舉制度，又通過《基本法》23條立法，香港已「由亂到治」，但如何能「由治到興」？田北俊稱過去不認識保安局局長鄧炳強，但近年偶有交流，自言認為鄧很好：「講嘢好有氣勢」，建議對方向外說明香港最新情況。

搞事嘅十個已經拉咗九個，我放你一馬。應該同全世界講，呢件事（修例事件）已經過咗去，香港政府𠵱家冇人再擔心有人搞搞震，total under control（完全受控），唔使驚，咁重新上路呢？ 立法會前議員田北俊

田北俊稱，這樣才能重建外國人投資香港信心。他稱自己仍有很多資產在香港，不希望香港整體經濟再惡化下去。他認為，此舉也有助吸引已移民的港人回流，因為他們當中不乏專業人士。

他又指，「由治入興」後香港經濟難以復甦，與樓市低迷息息相關。他指高利率迫使地產商減價賣樓，導致全港105萬個單位小業主身家縮水四成，中產「無錢又無癮、無晒心機」，要去都去內地或日本消費，反問香港點會旺？

美國駐港總領事館（資料圖片）

美國削駐外使領館開支 香港或能因此減少國安開支

另外，節目中也有談及政府的節流問題，當中觸及特朗普上台後設「政府效率部」，也擬削減海外使領館規模，開支至少削一成，當中包括美國駐港總領事館。他表示，美國駐港總領館可能因此縮減駐港人手，屆時CIA（中央情報局）在港人手也可能減少，香港的國安開支是否也可以因此想應削減。