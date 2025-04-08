機場稅十月加價 轉機客下一個曆日離港可豁免、鼓勵留港消費
撰文：黎詠儀
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本年預算案提出把機場飛機乘客離境稅由120港元增至200港元，10月1日生效，每年可增加16億元收入，但旅遊業界憂慮對航空業務的復甦造成障礙，財經事務及庫務局常任秘書長黎志華今日（8日）在立法會一個草案會員會上稱，考慮到增加機場離境稅對香港的航空樞紐地位及乘客在本港轉機意欲的影響，建議加設豁免措施，於本港轉機後並下一個曆日離港的乘客可獲豁免，從而鼓勵轉機旅客留港消費。
機場離境稅十月起加價
立法會審議修訂飛機乘客離境稅條例草案委員會今日(7日)召開開議，財經事務及庫務局常任秘書長黎志華指出，為讓航空公司有足夠時間調整系統和宣傳，新收費將於今年10月1日起實施，限期前買機票將不受影響。
他又提到，考慮到增加機場離境稅對香港的航空樞紐地位，及乘客在本港轉機意欲的影響，建議加設豁免措施，於本港轉機後並下一個曆日離港的乘客可獲豁免，從而鼓勵轉機旅客留港消費。
豁免措施令稅收減少1億多港元
黎又稱，預計受惠旅客達80億人，指政府每年所徵收的機場離境稅減少1億多港元，形容整個收費措施是「打了9折」。
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