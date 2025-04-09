小巴加價｜102條小巴線去年加價　粉嶺、東涌三路線申請加幅50%

不只巴士加價，小巴也齊加。去年有140條專綫小巴線向運輸署申請加價，逾七成加價申請獲批，共102條小巴線，加幅最高16.7%。有2條粉嶺小巴線申請加價50%被拒，同樣申請加價50%的來往東涌及港珠澳大橋口岸小巴線，被壓低逾三成加幅後獲批加價。



小巴。（周令知攝）

102條小巴線去年獲批加價 加幅最高16.7%

運輸及物流局回覆民建聯立法會議員陳恒鑌的特別財委會書面查詢，透露2024年有140條專綫小巴線向運輸署申請加價，當中新界佔最多，達98條小巴線。運輸署批准當中102條線的加價申請，加幅由3.3%至16.7%不等，另有33條小巴線加價申請處理中，餘下5條小巴線加價申請被拒。

小巴加價｜獲批加幅最多、達16.7%的小巴線，是來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北的901號小巴。（資料圖片）

港珠澳大橋小巴線申請加幅50% 終被壓低逾三成加幅

獲批加幅最多、達16.7%的小巴線，是來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北的901號小巴，由8.4元加至9.8元，這條線是其中一條申請加幅最高、達到50%的小巴線，終被壓低33.3%加幅後獲批加價。

小巴加價｜小巴1A線申請加價11.7%，最終獲批加價5.8%。（資料圖片）

兩條粉嶺小巴線申請加價50%被拒

另外兩條申請加幅高達50%的小巴線，分別是來往粉嶺置福圍至聯和墟的506號小巴，以及來往粉嶺馬適路至港鐵粉嶺站的507號小巴。506號小巴為例，本身車費5.4元，如果獲批加價50%，車費將增加2.7元至8.1元。不過，運輸署已經雙雙拒絕這兩條申請加幅高達50%的小巴線。

小巴加價｜運輸署表示會一如以往以審慎的態度處理小巴加價申請。（鄧栢良攝）

運輸署表示公共交通服務與民生息息相關，政府會一如以往以審慎的態度處理加價申請，考慮因素包括營辦商的收支財務情況及前景、公眾的接受程度和負擔能力等，繼續做好把關工作。