國安教育日｜黃大仙區辦新興運動會　中學生體驗全運「欖球」項目

4月13日，「黃大仙區全民國家安全教育日新興運動會」在一片歡聲中完滿落幕。活動由黃大仙區步操推廣委員會、黃大仙民政事務處及東九龍青年社合辦，黃大仙警區、黃大仙學校聯絡委員會、黃大仙區中學校長會及黃大仙區小學校長會協辦，民政事務總署及黃大仙民政事務處贊助，吸引19間中小學及制服團體、超過300名學生參與。



黃大仙區全民國家安全教育日新興運動會吸引19間中小學及制服團體、超過300名學生參與。

活動貫穿整日，既有趣又充滿教育意義。早上的「小學組國安盃比賽」讓小學生盡情體驗了兩項新興運動：「躲避盤」和「地壺球」。參賽者在遊戲中不但增強了運動能力，還透過趣味挑戰了解國家安全的重要性，激發他們對國家事務的關注。

下午的重頭戲是「國家安全講座」，由黃大仙警區代表及EU衝鋒隊、機場特警輪流分享國家安全的重要訊息和反恐經驗，讓同學們深刻明白，國家安全與生活息息相關，守護國家安全更是每個人的責任。講座後，大會舉行了簡單而隆重的主禮儀式，主禮嘉賓包括黃大仙民政事務專員胡鉅華先生JP、中聯辦九龍工作部處長段建華先生、香港警務處黃大仙區指揮官楊鎮波總警司及黃大仙區步操推廣委員會主席黃錦財先生MH。

儀式過後，緊接的是「中學組國安盃比賽」，中學生分別參與了「地壺球」及「欖球」對決。比賽過程中，參加者展現出色的團隊合作及策劃能力，更進一步鞏固了他們對國家安全的認識。而欖球作為今年全運會香港賽區承辦項目之一，更讓參賽者提前感受到國際級運動的風采。

黃大仙區步操推廣委員會主席黃錦財先生MH在致辭中表示，今年是「全民國家安全教育日」十周年，這次活動不僅希望推動國家安全教育，更希望讓青年人透過新興運動提升身心健康，並培養他們的國家意識和責任感。他還透露，委員會將於今年10月舉辦「國慶青年中式步操匯演」，繼續為青少年創造更多學習與成長機會。

黃大仙民政事務專員胡鉅華先生JP則在致辭中讚揚委員會在學界推廣國家安全的努力，並提醒同學們，國家安全不僅是國家的事，更與每個人的日常生活緊密相連，鼓勵大家持續學習相關知識。

活動最後，黃大仙區步操推廣委員會衷心感謝所有參與者的支持和努力。是次活動的成功舉辦，不僅為推動黃大仙區的國家安全教育打下良好基礎，更讓青年人從中學會守護國家的重要性。未來，委員會將繼續舉辦更多有趣又具意義的活動，為建設更美好的社會貢獻力量。