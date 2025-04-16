唐英年偕20小孩參加M+工作坊　透過繪畫創作與畢加索「對話」

全國政協常委、西九文化區董事局主席唐英年周一（14日）與20名來自江蘇和本地的小孩，於M+工作坊透過繪畫創作，與西班牙藝術家畢加索開展對話，也藉活動深化香港國際交往合作，鞏固香港中外文化藝術交流中心地位。



圖為2025年4月14日，唐英年率領20位小孩，在M+工作坊透過繪畫創作與西班牙藝術家畢加索開展對話。（主辦方提供圖片）

「香港賽馬會呈獻系列：畢加索 - 與亞洲對話」正在M+舉行，特展的主題是「對話」。唐英年把握機會，邀請小孩參與今次「畢加索啟發的M+藝術體驗」活動，冀激發小孩創造力，並培養解決問題和表達能力。

小朋友在一小時內，從構圖、配色和主題了解畢加索的創作風格。在導師引領下，跟畢加索一樣創作繪畫，並以日常生活中的事物，例如點心、茶壺和飯碗等，展現香港獨特文化，促進中外文化藝術交流。

圖為2025年4月14日，唐英年邀請中外文化界友好，一起分享和介紹「畢加索 - 與亞洲對話」特展。（主辦方提供圖片）

稱西九精彩活動陸續有來 突顯中外文化藝術交流中心地位

在這場藝術體驗後，唐英年更邀請中外文化界友好，一起分享和介紹「畢加索 - 與亞洲對話」特展，以及西九發揮的作用，突顯香港中外文化藝術交流中心的地位。

唐英年表示，西九精彩的國際文化藝術活動陸續有來。例如下半年將舉行法籍華裔藝術大師趙無極的回顧展，以及『圖坦卡門與薩卡拉的秘密』古埃及文物展。希望大家繼續支持西九，支持香港。