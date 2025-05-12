港區全國人大調研組續訪粵東　了解潮州茶葉產業發展及製造業升級

港區全國人大代表專題調研組周日（11日）繼續在廣東省東部進行專題調研，組長馬逢國、全國人大常委會委員李慧琼、副組長吳秋北和陳勇等繼續參與，當日行程聚焦潮州地區的茶葉產業、製造業轉型，以及非物質文化遺產等方面的發展。



圖為2025年5月11日，港區全國人大代表專題調研組繼續在廣東省東部進行專題調研，當日行程聚焦潮州地區的茶葉產業、製造業轉型，以及非物質文化遺產等方面的發展。（主辦方提供圖片）

李慧琼：當地實現以茶帶旅、以旅促茶

調研組當日上午走訪潮安區鳳凰鎮棋盤村生態茶園、日月茗茶業有限公司、大庵古茶樹園，以及潮州鳳凰單叢茶博物館，了解潮州茶葉產業的發展情況。近年隨著鳳凰單叢茶的廣受歡迎，潮州茶葉產業日益壯大，茶產品展銷區、茶文化展示間、茶藝體驗區、茶園觀賞平臺等建設正逐步完善，加快了鄉村振興的步伐。

李慧琼表示，從調研中看到，無論是生態茶園還是古茶樹園都，實現了以茶帶旅、以旅促茶，並積極推廣應用先進科學技術，完善人才設施配套，探索建立「標準、標識、品牌、防偽」四統一，真正做到「一片葉子帶富一方百姓」，為推進中國式現代化建設打下了堅實的基礎。

高技術產品公司推動潮州製造業升級

調研組下午到潮州三環（集團）股份有限公司，以及潮繡藝術館繼續行程。三環集團生產的高技術產品已覆蓋到手機、電子、通訊、機械、電氣、新能源等應用領域，是潮州推動製造業升級的典型之一。而潮繡館內刺繡品涵蓋古今中外的題材創新，不僅有中國古畫的韻味，還有歐洲名畫的魅力及地方傳統的風采，運用刺繡針法藝術，使之達到遠看是畫，近看是繡的神奇效果。

這兩日粵東之行讓代表們留下了深刻影響，多名代表對調研的景點都回味無窮。其中林至穎表示，從此行深刻體會到傳統與現代交融的魅力。文穎怡提到，潮汕歷史文化博覽中心生動展現潮汕地區的語言、飲食、民俗、藝術、工藝等多元文化特色，讓遊客能夠深入了解潮汕的歷史及當地的非物質文化遺產。

鄺美雲表示，在貿易保護主義逆流涌動的當下，粵東潮汕地區以一場「科技+文化+綠能」的協奏曲，為香港與內地協作探出了破局新路。樓家強則稱，從潮州三環集團看到很多中國自主研發的創新電子零部件產品，認為港府應積極推動香港的大學與內地的創科企業合作，為香港的學生、畢業生爭取更多實習機會。