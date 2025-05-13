Customs YES第二屆名譽會長會就職　陳子達感謝成員與海關同行

香港海關周一（12日）舉行「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）第二屆名譽會長會就職典禮。海關關長陳子達頒發委任狀予主席莊家彬、副主席連浩民和譚鎮國、支持機構代表及各名譽會長。陳子達亦頒授永遠名譽勳章予第一屆名譽會長會主席蔡加讚，以表揚他對Customs YES長久以來的貢獻及支持。部門的其他首長級人員亦有出席典禮。



2025年5月12日，香港海關在香港海關總部大樓舉行「香港海關青年發展計劃」第二屆名譽會長會就職典禮。圖示海關關長陳子達於典禮中致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

Customs YES名譽會長會由官方及非官方委員組成，涵蓋法律、工商界、醫療、創新科技、青年服務、教育及體育等界別，為Customs YES的持續發展和活動出謀獻策和提供各類支援。

陳子達感謝名譽會長會成員一直與海關同行，為青年的未來發展打下堅實基礎。他表示，Customs YES已栽培多位青年國安大使，向大眾宣揚國安訊息。Customs YES將繼續提供不同交流學習機會，培育青年成為立足香港、心繫祖國、放眼世界的未來主人翁。

莊家彬：期待帶領新一屆發揮橋樑角色

莊家彬致辭時指，香港青年是「一國兩制」的未來建設者和接班人，希望透過參與國家的重大項目，讓他們增強主人翁意識。他亦歡迎5位新加入的名譽會長，並期待帶領新一屆名譽會長會成員發揮橋樑的角色，扶育更多具備國際視野、有能力、有魄力的新一代。

Customs YES自2021年推出至今，已有超過8,600名12至24歲青少年加入成為會員。