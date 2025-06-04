六四｜維園男持電子蠟燭被帶上警車　三名警方國安處高層帶隊視察

今天（4日）是六四事件發生36年，警方在銅鑼灣維園一帶加強佈防，出動裝甲車「劍齒虎」，期間截查市民，至少3人被帶上警車，包括社運人士雷玉蓮。其中，一名男子在維園手持電子蠟燭，被警員帶走。



掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩下午帶隊視察銅鑼灣，同行的包括警務處國家安全處處長江學禮，及最近被美國列入制裁名單的警務處助理處長(國家安全)王忠巡。



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警方六四在銅鑼灣東角道過路處設置阻車器。（吳焜曜攝）

銅鑼灣加強警力 東角道設阻車器

警方早上起在銅鑼灣加強警力，多輛警車戒備，警員穿上防刺戰術背心，在崇光百貨對開，以及維園一帶巡邏，並於東角道過路處設置阻車器。

社運人士雷玉蓮六四在銅鑼灣被帶上警車。（吳焜曜攝）

社運人士雷玉蓮銅鑼灣被帶走

下午四時半，社運人士雷玉蓮乘港鐵到銅鑼灣，步出東角道一帶後被帶上警車，現場有警員表示「帶佢返去傾吓計」。

維園「家鄉市集」橫跨六四舉行。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

警方六四在銅鑼灣維園一帶加強佈防。（梁鵬威攝）

維園男持電子蠟燭被帶上警車

裝甲車「劍齒虎」停靠在維園附近，一名穿黑衣的男子在維園噴水池附近坐下，手持兩個電子白蠟燭，多名警員將他包圍，截查身份後，帶他上警車。現場所見，有份參與行動的包括警察隊員佐級協會主席林志偉。

多名警員將持電子蠟燭的黑衣男子包圍。現場所見，有份參與行動的包括警察隊員佐級協會主席林志偉。（楊凱力攝）

持電子蠟燭的黑衣男子六四在維園被多名警員帶上警車。（楊凱力攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣警方部署。（楊凱力攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣警方部署。（楊凱力攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣維園警方部署。（梁鵬威攝）

三名警方國安處高層視察銅鑼灣

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩下午5時許，到銅鑼灣一帶視察。陪同他的包括警務處國家安全處處長江學禮，以及今年四月被美國列入制裁名單的警務處助理處長(國家安全1)王忠巡。

警務處助理處長(國家安全1)王忠巡六四視察銅鑼灣警方部署。（吳焜曜攝）

掌管國家安全的警務處副處長簡啟恩、警務處國家安全處處長江學禮，以及警務處助理處長(國家安全1)王忠巡，六四視察銅鑼灣警方部署。（吳焜曜攝）

視察期間，大批警員開路維持秩序，簡啟恩問候警方便衣人員，了解部署。去年六四，簡啟恩亦曾聯同江學禮到維園巡視，了解佈防。

6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

維園點蠟燭悼念六四有否問題？李家超：任何日子都要守法

李家超昨天（3日）出席行政會議前，被問到明天如果有市民在銅鑼灣或維園一帶點蠟燭或穿有標語的衣服悼念六四有沒有問題，會如何平衡市民的權利自由；另外有去年被截查的市民反映收到警方來電詢問六四行程，是否代表當晚在該處一帶出現也有違法風險。

他表示，任何活動、無論在哪天，必須符合法律要求，不能違反法律。他續稱，執法部門會針對任何違法行為，很果斷及嚴格地依法處理。他提醒，危害國家安全的行為是嚴重罪行，所以政府針對打擊危害國安行為和活動，有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。