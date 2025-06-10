回購的士牌｜周國强回應李家超：收舊樓都會畀錢啦　蝕錢邊個做？

的士與網約車的矛盾亂局未止，持有199個的士牌的順安車行負責人周國强建議政府以每個500萬元回購的士牌，開支預計700多億元。行政長官李家超今天（10日）表明動用公帑必須極度謹慎，又說本身的士牌在長期容許的特權之下，已有直接回報令業界獲利。



周國强向《香港01》澄清無要求政府一定要回購的士牌，不過以舊樓收購作比喻，「收舊樓、拆樓都會畀錢啦」，明白謹慎動用公帑是政府理財之道，但是否回購的士牌照，要視乎政府開放市場會否傷害的士業，形容行業有專營權受保護是天經地義，正如「巴士都有獲利啦」，蝕錢生意沒有人願意做。



5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士業界倡政府500萬元回購的士牌

的士業界上月兩次請願，要求加強打擊白牌車，又批評當局執法不力，連番反白牌車的行動再次掀起社會討論網約車規管。本身是車行負責人的的士小巴商總會會長周國强建議政府按每個牌照500萬元回購的士牌，讓業界自行選擇去向，解決爭議，如回購所有1.8萬個的士牌，料需逾700億元。

根據資料，市區的士牌價由高峰期逾700萬元，跌至本月初約200萬元，新界牌由近600萬跌至125萬元。

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

任何動用公帑必須極度謹慎。 行政長官李家超

6月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超：動用公帑必須極度謹慎

李家超出席行政會議前回應說，動用公帑必須極度謹慎，市民對的士服務未達要求有好多聲音、意見，的士業界必須重視，又說的士牌照給予的士經營的特權，包括專設的士站只可的士使用、的士可到達指定禁區接載乘客、隨時香港任何地點接載街客上車，形容牌照在長期容許的特權之下，有直接回報，亦令的士業界獲利。

網約車是世界趨勢，亦都係一個我相信係不能逆轉嘅趨勢。 行政長官李家超

持有199個的士牌的順安車行負責人周國强建議政府以每個500萬元回購的士牌，開支預計700多億元。（資料圖片/黃浩謙攝）

我無要求政府一定要回購的士牌，只不過有媒體問我鄭克和回購建議。 周國强

周國强：收舊樓、拆樓都會畀錢 巴士專營權都有獲利

周國强回覆《香港01》查詢時說，謹慎動用公帑是政府理財之道「係應該嘅」，不敢說「應唔應該用公帑（回購）市民埋單」，要視乎政府開放市場會否傷害的士業，「收舊樓都有人痛苦遷移，拆樓都會畀錢啦」，認為社會不需過份討論，呼籲傳媒不要針對的士業。

的士小巴商總會會長周國强。（資料圖片）

他說，任何專營權都有利潤保障，「巴士都有獲利啦」，形容是天經地義，坦言「蝕錢邊個做呀」，又說未知是否傳媒就的士業問題向特首發問太多，令到特首回答時感覺「忟忟憎憎」。

望規管網約車方案「平衡業界幾萬個家庭」

周國强重申，如果規管網約車方案令的士業受傷害，「啲人點樣評價政府先」，一個行業如有專營權應受保護，「平衡業界幾萬個家庭，係政府應該做嘅嘢囉」，不敢多談以免讓人感覺「鬥咀」。