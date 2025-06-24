民建聯「小花」區議員莊雅婷選港姐　一表情答娛記問是否做模特兒

無綫電視一年一度香港小姐競選開始，今日（24日）獲邀參加首輪面試的佳麗於早上到電視城，準備下午見無綫高層面試。民建聯「小花」、西貢區議員莊雅婷亦有到場，在場娛樂版記者問及她是否model（模特兒），她隨即笑顏逐開，表示「唔係呀，唔係呀」。



莊雅婷參選港姐。（陳順楨攝）

莊雅婷參加港姐首輪面試，今早到電視城時被問及叫什麼名字，她自我介紹指叫「Angel」，現時24歲。隨即有記者問及是否從事模特兒，她否認但隨即笑顏逐開，並表示今日有朋友陪伴到場。

6月21日，香港國安法五周年論壇下午以青年為主題舉行座談會，圖為西貢區議員莊雅婷。（大會直播）

莊雅婷上周曾出席「香港國安法公布實施5周年論壇」的座談會，他憶起18歲曾開心地告訴中學老師自己考入北京大學的消息，老師對她上下打量後指「成個人都大陸晒」，自言感到難過「很想證明愛國沒錯」。

莊雅婷放棄英國名牌大學錄取 鄧炳強曾形容是棄暗投明

此外，青年民建聯今年初在將軍澳海濱公園舉行大灣區咖啡青年節，保安局局長鄧炳強有啟動儀式並致辭，他當時指出莊雅婷曾在2018年放棄英國一間名牌大學錄取，而到北京大學讀書，「棄暗投明」，親身了解祖國發展。他又稱，莊雅婷在香港疫情期間，到老人院做義工，充滿熱誠。

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（中）、立法會議員梁毓偉（左）、科技創新界立法會議員邱達根（右）合照（莊雅婷IG）

莊雅婷辦事處（莊雅婷IG）

莊雅婷（中）（莊雅婷IG）

莊雅婷（左）（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷（莊雅婷IG）

莊雅婷

莊雅婷是今屆區議會最年輕區議員，申報在招商能源運輸（香港）有限公司，並在「公司的業務性質」填寫「國企二級公司」和「能源運輸」，不過並沒有填寫受職工作的職位。

莊雅婷在2000年出生，於本港的國際學校就讀，並到北京大學升學，入讀政府管理學院，兼讀光華管理學院商學位，2022年新冠疫情時在回港實習。