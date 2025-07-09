議員冀設網絡安全法打擊詐騙　鄧炳強：適時檢討法例

立法會大會今日（9日）討論由科技創新界邱達根提出的議員議案，主題為「研究訂立網絡安全法，建構完善的反網絡詐騙體系」。有議員建議港府加強和周邊國家及地區的公安或警務部門合作，舉辦探討打擊網絡電詐的兩岸四地聯合會議、制定區域性網絡電詐聯合執法協調機制。保安局局長鄧炳強稱，警方一直積極參與國際合作，例如去年10月，和國際刑警組織合辦「第14屆國際刑警組織網絡罪案首長級工作坊」，未來會繼續擴大合作網絡。



7月9日，科技創新界邱達根提出「研究訂立網絡安全法，建構完善的反網絡詐騙體系」的不擬具立法效力的議員議案。（資料圖片/夏家朗攝）

邱達根倡令網站營運商主動打擊詐騙廣告

邱達根表示，希望政府訂立網絡安全法及相關法規，積極推動官、商、民三方協作，打擊網絡詐騙。他列舉具體情境，指香港網絡平台營運商不會主動將詐騙廣告下架，而是讓投訴者報警，待接到警方通知後，「先至考慮係咪取消有關廣告」，但期間大概率會有人受騙，事後追蹤的難度也很大。邱達根建議，應讓營運商承擔責任，例如主動透過AI工具分析和封鎖可疑廣告，減少市民受騙機會。

虛假信息的追查方面，他建議規定電訊商保留原始記錄和伺服器的數據，以方便追查來源，重申需要訂立「網絡安全法」。

選委界立法會議員陳沛良（黃浩謙攝/資料圖片）

陳沛良冀聯合周邊地區打擊網絡電詐

選委界陳沛良關注跨境電信網絡詐騙偵查難的問題，他指騙徒會用智能化、隱蔽化、虛擬化的方式遙距詐騙，若要有效打擊詐騙集團，需要跨地域合作，強化情報交流及專案互助。

陳沛良建議保安局考慮聯合內地公安部、澳門司法警察局及台灣的內政部警務署，舉辦兩岸四地聯合會議，根據最新型的犯罪模式及犯罪趨勢進行交流。

選委界立法會議員鄧飛（黃浩謙攝/資料圖片）

選委界鄧飛認為，香港在反網絡電信詐騙的執法行動中，應該強化與周邊地區的合作，至少要同東南亞國家及地區的執法、情報部門採取聯合行動，並利用本港執法部門的國際聲譽，與周邊國家共同制定區域性網絡電詐聯合執法協調機制，草擬國際協議、召開跨國會議等。

選委界立法會議員黃錦輝（黃浩謙攝/資料圖片）

黃錦輝倡設「一證通查」 讓市民知悉私隱信息用途

選委界黃錦輝指，電詐猖獗之下，市民應定期檢查自己互聯網上各類戶口的訊息。他舉例內地有「一證通查」機制，即用戶可以查詢到身份證號碼綁定的電話卡，以及應用程式，把握個人信息有無被濫用。黃錦輝指，本港警方亦有防騙App 「防騙視伏器」，他建議加入類似功能，就幫助市民更好地保護個人資訊。

保安局局長鄧炳強（黃浩謙攝/資料圖片）

法改委正就訂立網絡罪行法例進行第二階段研究

保安局局長鄧炳強指，雖然未必令社會上的網絡詐騙案全都消失，但相信政、商、民合作，必然可以應對挑戰。他續指，香港採取多條不同法例，針對性處理網絡電詐，更有彈性，將來會不時檢討這些法律法規，舉例商經局正檢討電話卡實名制相關法例。

法律改革委員會在2022年10月完成關於依賴電腦網絡的罪行和司法管轄權的首階段公眾諮詢後，建議制定一項全新針對電腦網絡罪行的特定法例，涵蓋五類依賴電腦網絡的罪行，包括非法取覽、截取、干擾電腦數據和系統，以及提供用作犯罪的器材或數據等。

鄧炳強指出，法改會正進行第二階段研究，聚焦於利用電腦網絡擴大犯罪規模的傳統罪行，例如設立仿冒詐騙網站等犯罪行為。政府會密切留意法改會的研究進展和最終建議，並適時檢討法例。

他又指，警方一直積極參與國際合作，例如去年10月和國際刑警組織合辦「第14屆國際刑警組織網絡罪案首長級工作坊」，未來會繼續擴大合作網絡。