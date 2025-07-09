首5個月錄1849宗網上投資騙案　許正宇：打擊傀儡戶口助堵截

財經事務及庫務局今日（7月9日）引述警方數據指出，今首5個月合共錄得1849宗網上投資騙案，涉及金額約為12.4億元。局方表示，政府十分重視投資者的保障，持續致力透過宣傳及執法兩大方向打擊網上投資騙案。



財庫局局長許正宇回覆經民聯立法會議員梁美芬書面質詢時解釋，政府聯同證監會及其轄下的投委會，一直透過不同的金融防騙教育資訊、動畫短片、網上講座等資源，教育公眾防範投資騙案，包括「唱高散貨」、社交媒體投資群組、欺詐交易應用程式或投資平台、偽冒身份、深度偽造（Deepfake）技術及釣魚短訊等。

許正宇表示，政府將繼續支持相關機構及持份者合作推出針對性的宣傳 活動，以提升公眾的防騙意識。（廖雁雄攝/資料圖片）

證監會「理財教育體驗館」吸引逾2.65萬市民到訪

投委會於2024年3月推出全港首個數碼體驗模式的「理財教育體驗館」，以沉浸式和互動方式為更多市民提供投資及防騙教育，截至2025年6月底，已有超過26500名市民到訪體驗館。許正宇稱，絕大部份訪客表示體驗館提升了他們的防騙知識。

證監會推出「咪做水魚」反投資詐騙宣傳活動 ，聚焦「交心後要交金」的網戀投資騙局、「真真假假投資專家」偽冒名人陷阱，以及「必賺貼士預埋你」 投資「教室」詐騙等三種常見的騙局。（證監會）

所有零售銀行年底前推「智安存」 防網上轉出存款

另一外，金管局與銀行推出名為「智安存」的保護措施，為客戶的銀行存款提供多一重的保護。「智安存」讓客戶可將部分銀行存款分隔，不能經由網上及其他渠道轉出，並在動用受保護的存款時，需要到銀行分行由職員進行額外核實程序。所有零售銀行將於今年年底前全面推出「智安存」服務。

首五個月3028人涉騙案被捕 七成為傀儡戶口持有人

執法方面，許正宇指出，現時本港大部分騙案利用傀儡戶口收款，打擊傀儡戶口是打擊詐騙產業鏈的有效方法。今年首五個月，警方就涉及各類型騙案及洗黑錢的罪行共拘捕3028人，當中約七成被捕人士是傀儡戶口持有人。

警方網絡安全及科技罪案調查科推出「守網者」平台，旨在加強公眾對資訊安全風險、網上欺詐及不良資訊的認知。（「守網者」facebook）

警方亦自2023年年底起，就涉及傀儡戶口的案件向法庭申請引用《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第27條加重刑罰，以加強阻嚇力。有被定罪的傀儡戶口持有人刑期加幅超過三成。

警方在今年4至5月又聯同澳門、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國警方，首度攜手打擊跨境詐騙犯罪活動，成功識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕 1858人，涉及9268宗詐騙案，包括投資騙案。