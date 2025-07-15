47人顛覆案．上訴｜同屬一黨便認定必跟黨立場　律師質疑裁斷不當

民主派被指辦初選時違《國安法》，47人被控顛覆國家政權罪，當中45人有罪並判囚，其中12被告，今午(15日)繼續在西九龍裁判法院(暫代上訴庭)作上訴陳詞。各被告的律師，就其個別情況逐一陳詞，均指原審法官的裁斷出錯。其中代表林卓廷和黃碧雲的大律師指，原審法官因黃及林兩人同屬民主黨，便認為他們必會跟隨該黨立場，支持無差別否決預算案，但律師指出，兩人不但從未簽署《墨落無悔》聲明，同屬民主黨的鄺俊宇也參加初選，最終未有被檢控，質疑原審法官作裁斷時混淆案件的背景和事實。



吳政亨爭議，他與戴耀廷所作的協議，與其他被告不同。

吳政亨達成的協議與其他人不同

代表吳政享的大律師關汶渭指，吳和戴耀廷沒有討論無差別否決預算案，兩人只是討論初選和取大多數議席。關指出吳和戴達成的協議，或與戴和其他人達成的協議不同。若前者的協議涉及初選和取得大多數議席，則並無不妥。

鄭達鴻稱他從未提倡無差別否決預算案。(資料圖片)

鄭達鴻從未提倡無差別否決預算案

代表鄭達鴻和梁國雄的資深大律師潘熙指，鄭當時屬港島選區，但該區的協調會議未有就否決權達成共識，因此沒有涉案謀劃存在。上訴方又指，即使有謀劃，鄭亦非其中一員。鄭從未提倡無差別否決預算案。此外，他在自辯亦指認為政府會回應五大訴求，這些均顯示鄭非謀劃的一員。

梁國雄稱無證據顯示社民連曾改變立場。（羅君豪攝）

無證據顯示社民連曾改變立場

潘續指，梁國雄未有出席新東的協調會議，代表梁出席會議的陳寶瑩曾表示，若預算案涉及民生項目，社民連便會支持。惟原審法官指社民連就否決權其後改變立場，並引述社民連於2020年5月出席的一篇文章證明，當中提及否決權。潘質疑案中沒有足夠證據作出推論，社民連改變立場，強調社民連的態度未有改變，梁國雄在選舉論壇亦表明，社民連以往不支持預算案。

楊雪盈稱她並無把《黑落無悔》聲明放在其Facebook。(朱棨新攝)

楊雪盈並無把墨落無悔聲明放在FB

代表楊雪盈的大律師張耀良指，原審法官在案中考慮楊在參加初選時的「初稿」，惟該文件是楊辦公室的電腦內發現，質疑控方沒有證據顯示楊參選時使用該「初稿」，原審法官卻用於其分析之中

此外，楊的名字出現在《墨落無悔》聲明中，但不知是誰人把楊的名字加在聲明，有可能是聲明的其中一名發起人鄒家成把楊的名字加至聲明，楊自己亦沒有把聲明放至其Facebook。

陳志全指控方證供也不支持他會無差別否決財政預算案。(朱棨新攝)

控方證據亦不支持陳志全會無差別否決

代表陳志全的大律師馬維騉則稱，陳擔任立法會議員時盡責，亦和建制派合作，控方的證據亦不支持陳會無差別否決預算案。原審法卻官認為陳有顛覆意圖，馬質疑這是否唯一合理的推論。

馬亦同時代表另一被告何啟明，但就何的上訴，馬在庭上並無補充。

林卓廷稱因他來自民主黨，便被認定會跟黨立場無差別投反對票。（羅君豪攝）

黃碧雲同樣認為，因她來自民主黨，便被錯誤認為必會跟黨立場在預算案上投反對票。(廖雁雄攝)

屬同一黨便認為必會跟黨立場不當

此外，代表林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文指，兩人沒有簽署《墨落無悔》聲明，也沒有提倡無差別否決預算案。林卓廷更曾在選舉論壇中表示，若政府「派錢」，不會否決預算案。

沈續指，原審法官混淆本案的背景、事實和裁斷。如原審法官因林卓廷和黃碧雲同屬民主黨，便認為他們會跟隨黨無差別否決預算案的立場，但同屬民主黨鄺俊宇參加初選，也曾在選舉論壇表示，若預算案是一份好的預算案，便會通過它，鄺最終未有被檢控。

沈又指，民主黨和社民連於初選時都反對無差別否決預算案。而原審法官引用時任民主黨主席在選舉論壇的發言，引用共謀者原則指控林和黃。惟沈指，胡當時的發言僅代表當時出席的參選人，而他沒有講及民主黨支持無差別否決預算案。

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提出上訴的12被告：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中黃子悅是認罪，她只就刑期上訴，其餘11人就定罪及刑罰上訴。大律師劉偉聰被裁定罪名不成立，律政司就劉的無罪裁決上訴。

案件由上訴庭三名法官潘兆初、彭偉昌和彭寶琴審理。

案件編號：CACC253、263、268/2024

案情回顧