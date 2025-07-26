施政報告｜李家超：首場地區諮詢會明日土瓜灣舉行　歡迎各界獻計

行政長官李家超今早（26日）在社交平台發文，今年上半年，香港旅遊業取得亮眼佳績，共錄得約2400萬訪港旅客人次，按年增加12%。當中，從啟德體育園盛大開幕到政府推動打造「旅遊熱點」等，都為本地旅遊業加油添力。他續指，明日會到土瓜灣參加今年首場《施政報告》地區諮詢會，歡迎各界就旅遊業發展「多多獻計」，以掌握更多「流量密碼」。



李家超今早在社交平台發文稱，啟德體育園盛大開幕帶來連場世界級演唱會。（資料圖片／倪清江攝）

啟德體育園、大熊貓擴員等推動旅遊業 非內地旅客顯增近兩成

李家超今早在社交平台發文稱，從啟德體育園盛大開幕帶來連場世界級演唱會，到各類文化、藝術、體育盛事和國際會議展覽在香港舉辦，無論是海洋公園大熊貓家族擴員，還是香港迪士尼樂園20周年慶典，再加上政府推動打造「旅遊熱點」項目，都為本地旅遊業加油添力，不但吸引了大量遊客，亦為香港零售、餐飲、酒店等行業帶來顯著經濟效益。

「盈盈」、「樂樂」，以及牠們的雙胞胎，在大熊貓之旅亮相。（廖雁雄攝）

上半年內地旅客1780萬人次 按年增一成

他續指，今年上半年，香港旅遊業取得亮眼佳績，共錄得約2,400萬訪港旅客人次，按年增加12%，其中內地旅客有約1,780萬人次，按年增加1成，非內地旅客更較去年同期顯著增加17%，錄得584萬人次。在與周邊地區激烈競爭下，取得如此傲人成績實屬不易，反映香港「中西薈萃」的旅遊元素魅力，以及在國際旅遊市場的吸引力不斷增強。

行政長官李家超表示，會和團隊明天會到土瓜灣參加今年首場《施政報告》地區諮詢會，面對面聽取意見。（楊凱力攝）

籲各界就施政報告獻計 令政府掌握「流量密碼」

他最後表示，《施政報告》諮詢已經展開，香港旅遊業如何進一步發展，歡迎大家多多獻計，讓政府和業界掌握更多「流量密碼」，不斷將旅遊產品推陳出新，以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地。另外，他表示會和團隊明天會到土瓜灣參加今年首場《施政報告》地區諮詢會，面對面聽取意見，歡迎大家收看電視或網上直播。