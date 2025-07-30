黑雨｜陳國基親解無超前部署：暴雨發展快不能清楚預計　機制有效

天文台昨天（30日）發出今年首個黑色暴雨警告，正值早上九時許上班時間，有冒雨回公司的打工仔不滿政府無「超前部署」，由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會，沒有就暴雨提前開會。陳國基今天（30日）出席立法會前廳交流會後表明要澄清香港過去多年已有完整方法應對極端天氣，如黑雨前提早通知，有指揮中心監察水浸、山泥傾瀉。



他解釋，設立應對極端天氣督導委員會目的是「再多一步」，特別留意提前預測到、造成廣泛嚴重破壞的極端天氣。他形容今次暴雨雨勢比較集中幾區，而且突然間發展很快，「呢樣嘢唔係預先估計清楚，一黑雨，緊急事故協調中心已即時生效，各部門按機制處理」，水浸、塌樹等很快解決，形容機制恆之有效。



7月30日，政務司司長陳國基出席立法會前廳交流會後會見傳媒。（馮藹怡攝）

陳國基親解無超前部署：聯合指揮中心機制恆之有效

陳國基今天（30日）出席立法會前廳交流會後，被問到為何昨天黑雨前沒有率領應對極端天氣督導委員會開會，他表示要澄清香港過去多年，已有一套很完整的方法應對極端天氣，一到八號風波或者黑雨，天文台會預早話畀大家聽，幾時會有呀，提早兩個鐘」，各部門都會「埋位」準備，政府亦設有聯合指揮中心，24小時監察並即時處理水浸、山泥傾瀉、塌樹，成員包括紀律部隊、署長級人員，令到形容「呢一套機制恆之有效」。

應對極端天氣督導委員會嘅產生，其實係我哋會諗再多一步，當有極端天氣預測到會發生，唔係一般普通八號風球呀咁樣，而係會造成廣泛嚴重性破壞對香港，呢個要好特別留意啦。 政務司司長陳國基

7月30日，政務司司長陳國基出席立法會前廳交流會後會見傳媒。（馮藹怡攝）

陳國基：應對極端天氣督導委員會「係要多一步」

陳國基解釋，設立應對極端天氣督導委員會目的「係要多一步」，當預測到有極端天氣出現，「唔係一般普通八號風球呀咁，而係會造成廣泛嚴重性破壞對香港」，政府就要特別留意，提前開會，要求所有部門提前關注、提前警惕、提前「埋位」，做好更多準備，是保障市民生命財產的重要安排。

7月30日，政務司司長陳國基出席立法會前廳交流會後會見傳媒。（馮藹怡攝）

陳國基：昨天暴雨「發展得很快」 形容突然間發展

他說天文台已解釋昨天暴雨「發展得很快」，早上8時至9時「突然間發展」，而且雨勢比較集中幾區特別大雨，「呢樣嘢佢唔係預先估計得好清楚㗎，當時一宣布黑雨之後，我哋緊急協調中心已即時生效，各部門即時做嘢，按照機制處理」，所以水浸、堵路、塌樹等很快解決，「證明呢個恆之有效嘅機制係相當之有效」。

7月30日，政務司司長陳國基出席立法會前廳交流會後會見傳媒。（馮藹怡攝）

天文台今晨9時10分發出黑色暴雨警告信號，打工仔艱難返工。（廖雁雄攝）

為何無「超前部署」？政府：黑雨後啟動緊急事故支援中心

《香港01》昨天向政府查詢應對極端天氣督導委員會有否就今次暴雨提早召開會議應對，以及為何未有「超前部署」安排。

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會。（資料圖片）

政府發言人回覆指，應對極端天氣督導委員會負責統籌各政策局及部門，落實並加強多項應對極端天氣的策略和措施。過去一年多，各政策局和部門已不斷加強各項基礎設施抵禦惡劣至極端天氣的能力，而政府已制定一套靈活積極的災難管理策略，列明所有相關政策局和部門的職責，以便各政策局和部門按照應變計劃所述保持緊密合作。

政務司司長陳國基領導「應對極端天氣督導委員會」。（資料圖片）

發言人指，當遇上超強颱風吹襲香港或其他嚴重天災，並預計相當可能對香港造成廣泛和嚴重破壞時，應對極端天氣督導委員會會進一步督導和協調政府各政策局及部門作準備。今早天文台發出黑色暴雨警告後，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心隨即啟動，掌握並整合各部門的實時資訊，實時監察及協調各應急服務單位的工作，將極端天氣帶來的破壞和影響減至最低，保障市民安全。

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應今晨「黑雨」下關愛隊採取的措施。（潘耀昇攝）

麥美娟：暴雨「快來快去」影響不大

麥美娟會見傳媒時，被問到今晨「黑雨」下關愛隊採取什麼措施，出動人數等，她指今早極端天氣出現得「很突然」，8時許到9時10分懸掛黑雨訊號，屬「很短時間」，多謝18區關愛隊「自動波」地收集地區情況，並將地區見到的情況反映給民政專員。

她又指，今晨應對黑雨開設10個臨時庇護中心，但雨「快來快去」，故使用者不多。她形容關愛隊在過程做好準備，特別東區、南區受到暴雨影響區域，以便有需要立即協助當區居民疏散，但重申幸好雨「快來快去」，影響不算大。